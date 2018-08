Presidente y exfutbolista condecoró a Arsene Wenger

El exfutbolista y actual presidente de Liberia, George Weah, condecoró con la máxima distinción de honor de su país al exentrenador del Arsenal, Arsene Wenger, quien le fichó para que jugase en el Mónaco, equipo en el que comenzó su exitosa carrera futbolística.

"No fuiste solo un gerente o entrenador, sino un padre para mí y para otros futbolistas africanos que pasaron bajo tu tutela", expresó Weah en una declaración especial leída por el jefe de protocolo, Javis Witherspoon, en la ceremonia de homenaje.

La Distinción de Caballero Gran Comandante de la Orden Humana de la Redención Africana es el honor más alto que puede recibir una persona por su trabajo en el ámbito humanitario, o por realizar actos de apoyo a la nación y a su gente.

Arsene Wenger descubrió al joven Weah, único Balón de Oro africano, en 1988 y por recomendación del también entrenador y amigo Claude Le Roy, lo fichó en su equipo, el AS Mónaco.

Después, pasaría por otros equipos europeos como el París Saint-Germain, el AC Milán, donde jugaba cuando fue nombrado mejor jugador del año; además del Chelsea y el Manchester United.

CRÍTICA POR EL GALARDÓN

No obstante, no todos se han mostrado de acuerdo con este premio, al considerar que la labor de Wenger solo benefició al mandatario de forma personal y no a Liberia como país, entonces sumida en su primera guerra civil.

"Wenger no ha contribuido a la construcción de nuestro Estado nación Liberia, a excepción del crecimiento personal del presidente Weah a través del fútbol", expresó el activista político local, Jackson Duor.

El activista Martin Kollie señaló en Twitter que "Arsene Wenger y Claude Marie LeRoy no se merecen el mayor honor de Liberia" e instó al presidente a rescindir de su decisión.

Además de Wenger, el francés Le Roy, actual entrenador de la selección de Togo, también ha sido condecorado.

Wenger, de 68 años, dirigió el último partido al frente de los Gunners a finales de mayo, después de 22 años en el cargo.