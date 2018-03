Presidente del Sonsonate advierte que venderá categoría si equipo no mejora

El Sonsonate venderá la categoría si al final del torneo Apertura 2017 no logra boleto a los cuartos de final. Así lo informó este viernes el presidente del equipo cocotero, Pedro Contreras, quien además informó que la decisión ya fue anunciada al cuerpo técnico y los jugadores.Contreras se reunió esta mañana con el plante, previo al entrenamiento, para aclarar la situación que vive el equipo, pues asegura que no está dispuesto a invertir más en el equipo si no mejoran los resultados."No podemos seguir manteniendo a este equipo en primera división. Para cinco mil aficionados que llegan al estadio, mejor tenemos un equipo de segunda", dijo Contreras.El máximo dirigente dijo que el reto para los jugadores es levantar al equipo en las próximas fechas, si quieren seguir jugando en liga mayor, ya que de lo contrario venderá la categoría cuando finalice el actual torneo y luego verá si tiene un equipo en liga de ascenso."No los llegué a amenazar. Simplemente les informé sobre mi decisión. Queda en ellos si no levantan el nivel en las próximas dos fechas. Estamos pagando una planilla que supera los 45 mil dólares y no es posible seguir pagando si el grupo de jugadores no quiere rendir o no puede rendir", añadió Contreras.Contreras insistió en que tiene informes de indisciplina de varios jugadores. "Se van a jugar con otros equipo (por la noche), andan trasnochando y no se cuidan", aseguró.El último mensaje del presidente es que, si luego de dos fechas el equipo no levanta el nivel y se perfila entre los mejores ocho, van a caer en impago y algunos jugadores podrían ser cesados."No tenemos que estar pagando jugadores que no sudan la camisa, que no sientan los colores del Sonsonate", finalizó.