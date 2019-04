Presidente del Santa Tecla: "Nos quitan un proceso"

Para el Santa Tecla este martes fue un día de emociones encontradas. Guillermo Figueroa, presidente del equipo campeón, siempre es partidario de que si un entrenador o jugador recibe una mejor oferta y eso les permite crecer profesionalmente, la puerta está abierta.

Sin embargo, el contexto de la salida de Cristian Díaz, quien se retiró del equipo con el preparador físico Gastón Ramondino y el preparador de porteros Sergio Migliaccio, es difícil porque está por jugarse la final de Copa El Salvador y hay que dejar al campeón en buena posición para jugar cuartos de final.

"No hemos podido llegar al proceso que queremos tener, porque no queremos ser cortoplacistas, lástima por las aficiones que por un resultado exijan la cabeza de personas que han venido a innovar en la preparación de un equipo, siempre tratamos de dar lo que nos han solicitado y están en un país donde los recursos no abundan y con limitantes hicimos muchas cosas", señaló el timonel argentino.

Mientras que Guillermo Figueroa elogió a Díaz por el trabajo realizado desde junio: "Cada técnico ha dejado huella y ellos han dejado una vara muy alta por su trabajo, son personas que pasan más de 12 horas pensando en fútbol y los entiendo. Agradecerles el trabajo que han hecho".

El directivo tecleño aclaró que si Díaz hubiese presentado su renuncia, alegando que se debía por malos resultados o presión de la hinchada, no la habría aceptado.

EL EMERGENTE

Ante la consulta, quién será el sustituto. Figueroa solo mencionó que Rodolfo Góchez, auxiliar del primer equipo en varias etapas, quedará como interino y que será la junta directiva la que analice candidatos.

"No hemos podido pensar todavía estamos viendo esto pero tocaremos posibilidades en lo que podamos obtener, quedará el profesor Gochez cuando ellos se vayan y quedará en él demostrar como técnico nacional para que ponga en práctico lo aprendido... mientras contratamos a alguien que nos venga a dejar una escuela y que sea un proceso y que dure por lo menos año y medio. Bien por Díaz, mal porque nos quitan el proceso".