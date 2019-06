Presidente del Real Madrid se hará cargo del hijo de José Antonio Reyes

De acuerdo a información revelada en el programa televisivo español El Chiringuito de Jugones, el presidente del Real Madrid Florentino Pérez se hará cargo del hijo mayor del fallecido José Antonio Reyes.

El futbolista falleció el sábado en un accidente de tránsito y este martes se revelaron los motivos de dicho percance que le quitó la vida a él y a su primo.

Su muerte impactó al fútbol español y europeo, que le rindió varios homenajes, y este lunes trascendió en El Chiringuito que Pérez, dirigente en uno de los equipos donde jugó la Perla, se haría cargo de su hijo mayor, que en la actualidad tiene 11 años.

"El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, estuvo sensacional... increíble. Tuvo un detallazo y dijo que se iba a hacer cargo de su hijo mayor", indicó el panelista Cristóbal Soria, conocido por ser hincha del Sevilla, equipo en el que José Antonio Reyes fue figura.

"Pérez me dijo con un cariño que él se haría cargo del hijo de Reyes hasta los 18 años: 'No preocuparse de nada que de este me ocupo yo hasta que tenga 18", añadió Soria.

De acuerdo a diario Marca, el vástago de Reyes jugaba en la cantera del Leganés pero para la próxima temporada se enrolaría con el infantil del Real Madrid.