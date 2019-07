Pasaquina queda inhabilitado para competir en primera división

El Pasaquina no presentó los finiquitos de sus jugadores, este martes. Estar solvente con la plantilla de jugadores es uno de los requisitos para poderse inscribir para la temporada 2019-2020.

De acuerdo con el presidente de Pasaquina, Abilio Menjívar, la deuda del equipo fronterizo con los jugadores supera los $50 mil. Por lo tanto, Pasaquina queda inhabilitado para seguir compitiendo en primera división desde la temporada 2019-2020.

Menjívar aseguró que solicitó una prórroga a la FESFUT pero no le fue concedida. "Pedimos prórroga para presentar finiquitos, para los que quisieran adquirir la categoría pudieran tener más tiempo. Pero se nos fueron poniendo bloqueos en el camino. Primero dijeron que tenían que presentar todas las nóminas y después tuvimos otra reunión donde dijeron que solo íbamos a presentar los finiquitos".

"Pero si nosotros presentábamos los finiquitos, el equipo no podía cambiar de sede y el equipo se debía seguir llamado Pasaquina FC. Eso ya nos hizo retroceder totalmente. Hemos dejado que la categoría se pierda y que la Liga la ponga a disposición del que la va a comprar", indicó Menjívar.

¿Y LOS JUGADORES?

Por otra parte, el dirigente dijo que de la venta de la categoría se le tendrá que pagar a los jugadores. "Vamos a hacer llegar las planillas a la primera división y ya cuando ellos hayan subastado la categoría que tomen los recursos les puedan pagar a los muchachos. Es lamentable", apuntó Menjívar.

Por otra parte, los jugadores esperan que con una posible venta de la categoría de Pasaquina se les cancelen los montos pendientes.

"Abilio Menjívar nos dijo en la reunión que tuvimos que la categoría pasa a la Liga, que será la encargada de vender la categoría. Pasaquina desaparece. La liga nos pagará a nosotros cuando venda la categoría", indicó el zaguero Jorge Umanzor.

Por su parte, Cristian Bautista, delantero, tiene dudas sobre si podrán cobrar salarios con una posible venta de la categoría de Pasaquina.

"No sé cómo se manejan acá. No sé si la Liga está obligada a pagarnos. Si es así, qué bueno. Casi todo un torneo no pudimos cobrar. Nosotros quedamos a la deriva sin saber qué puede pasar", indicó Bautista en charla con Deportes Grupo LPG.