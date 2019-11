Presidente del Nápoles concentra al equipo hasta domingo para salir de crisis

El presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, ordenó este lunes al técnico Carlo Ancelotti concentrar al equipo hasta el domingo, para aumentar el rendimiento después de tres partidos sin victorias en la Serie A italiana.

Los empates ante Spal de Ferrara (1-1) y Atalanta (2-2) y la derrota de este sábado en el campo del Roma (2-1) agudizaron las dificultades de un Nápoles que se quedó séptimo en la tabla, actualmente fuera de los puestos europeos de la clasificación.

"El equipo estará concentrado hasta el domingo antes del parón de selecciones. Ancelotti es un gran técnico y un gran caballero y no tengo razones para pedirle que lo haga mejor con respecto a lo ya ha hecho. El problema es el trabajo en equipo, la armonía. Y eso depende de los jugadores, que deben encontrar motivaciones", dijo De Laurentiis en una entrevista a la emisora napolitana "Radio Kiss Kiss".

En esta campaña, el Nápoles disputó los mejores partidos cuando se enfrentó a los "grandes", como cuando ganó 2-0 al Liverpool campeón de Europa en la Liga de Campeones, pero De Laurentiis reprochó a sus jugadores competir con pocas ganas ante clubes más humildes.

La decisión del presidente fue aceptada por Ancelotti, quien sin embargo reconoció en la rueda de prensa previa al partido de Liga de Campeones de este martes ante el Salzburgo que no comparte estas medidas.

"El club tomó esta decisión y la aceptamos. Pero si me preguntáis si estoy de acuerdo, digo que no", afirmó Ancelotti, destacando que su relación con De Laurentiis no se estropeará por esta razón