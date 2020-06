Presidente del INDES: "La ley hay que cumplirla, sino tocará una intervención directa"

Yamil Bukele, presidente del INDES, reiteró en el programa del Güiri Güiri que la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) deberá cumplir con la ley e inscribirse en el registro de federaciones y asociaciones deportivas del instituto.

Yamil Bukele recalcó que la Ley General de los Deportes es clara y el tema del fútbol está latente por lo que deberá hacerlo en los seis meses establecidos que según el nuevo plazo será hasta noviembre.

"La FESFUT deberá estar inscrita al libro de asociaciones y federaciones deportivas de nuestro país, yo le he mencionado que era obligación cumplir con este mandato de ley y espero que el presidente y comité directivo de la FESFUT tomen el timón y vayan trabajando en armonía con el INDES para lograr un acuerdo próspero", explicó Bukele.

"La ley hay que cumplirla si o si y sino tocará una intervención directa a la Federación Salvadoreña de Fútbol", indicó el titular del INDES.

Yamil también aclaró que hay un sector de la población a favor de una intervención, pero él piensa que deben agotarse todos los recursos antes de llegar a esa instancia.

"El ente rector a nivel mundial del fútbol es la FIFA y si la FIFA se molesta con El Salvador por no seguir un lineamiento del INDES que acaba de llegar porque yo no puedo ser responsable de lo que sucedió anterior de mi gestión, si nosotros intervenimos quién tiene que darte el aval para regresar es la misma FIFA y estás en un campo que tenés que ser cuidadoso", dijo Bukele.

El presidente del INDES recreó el posible escenario en caso de una intervención a la FESFUT. "Te imaginas dos años que no tengas competencia en los Mundiales, que la primera división no participe en los torneos de Concacaf, que el fútbol femenino no tenga participación internacional y no tengamos participación en Juegos Olímpicos y que nuestros guerreros del fútbol playa no tengan participación, estoy seguro que ese 90% de la población que mencionas que está dispuesta a aceptar una intervención, estoy seguro que a los dos años empezaría a llamar la atención y pedir cuándo se solucionaría ese problema".

Bukele explicó que para él lo "más valioso de su gestión será dejar a la FESFUT inscrita o adscrita al INDES con todas las regulaciones y hacer de los estatutos de la FESFUT unos "verdaderos estatutos" que involucren a los miembros del balompié que hoy por hoy están excluidos". En ese sentido Yamil considera importante la inclusión del fútbol femenino, los árbitros, entrenadores y fútbol playa.

"Hoy más que nunca le va a interesar a la Federación meterse al registro porque le viene un dinero de FIFA y probablemente no quiera darle cuentas más que a la FIFA", matizó Cristian Villalta, previo a la charla con Bukele.

Yamil Bukele explicó que por ahora la FESFUT está registrada en Gobernación y bajo ese esquema, algunas entidades como el Ministerio de Hacienda podrían fiscalizar si no hay evasión de impuestos y la Fiscalía General de la República podría ver si no hay lavado de dinero y el INDES no puede hacer nada.

"De inscribirse al INDES, la FESFUT tiene derecho a presentar los programas y a llamar la atención del estado para que se invierta en el fútbol nacional y una institución que puede velar por el desarrollo de sus jugadores y entra todo un programa de papá deportes que quiere ayudar a uno de sus hijos", mencionó.

"De la FESFUT hacia el INDES tiene un ente regulador, controlador de sus actividades y la FESFUT siempre mantiene su autonomía, se rige bajo sus miembros y estatutos. Entraría a un control de supervisión en cuanto a sus selecciones, no entraríamos a decirle que tiene que hacer deportivamente porque es autónoma. Entraría la auditoría contable como una supervisión previa a lo que la Corte de Cuentas para hacer recomendaciones de manejo y ejecución de fondos para que no tenga observaciones", expresó Bukele.

AYUDA DE FIFA

En el primer bloque del programa, los panelistas conversaron con Rafael Morataya, titular del Isidro Metapán, quien reveló que uno de los puntos de la reunión de presidentes de equipos de la primera división sería la ayuda económica de FIFA a sus asociaciones miembros, en este caso la FESFUT.

"Viene una ayuda de FIFA y media vez haya financiamiento para llevar a este torneo sin afición no habría ningún problema porque esa ha sido la postura de Isidro Metapán y la mayoría de equipos", comentó.

Otro de los temas de discusión será el formato del Apertura 2020 y por el momento se baraja la opción de dos o de tres grupos.

"Si la mayoría dice que llevamos a cabo el torneo tendríamos que formar los grupos y saber el formato que se va a jugar y la mayoría dice que el de dos grupos", explicó Morataya.

El dirigente enfatizó que toda la planificación del Apertura 2020 dependerá de cómo evolucione el tema de los contagios por coronavirus en el país.

"Media vez la curva de la pandemia baje y no haya forma de que baje va a ser difícil desarrollar este campeonato. Costa Rica apenas sacó el campeonato y para nosotros va a ser difícil iniciar el campeonato y se nos dé un rebrote o la curva no baje. El torneo está previsto para el 5 de septiembre pero dependemos de eso", indicó.

Cristian Villalta preguntó al directivo metapaneco de qué dependería que los equipos honren los contratos con los jugadores o si habría renegociación de salarios.

"Ambas partes tenemos que colaborar para llevar a cabo este torneo, pero si la ayuda de FIFA es suficiente, la ayuda es suficiente del canal televisivo y la ayuda del INDES yo creo que no será necesario tocarle el sueldo al jugador", dijo Rafael Morataya.

En cuanto a porcentaje, Morataya dijo que depende de los números que la FESFUT revele en la reunión con equipos de la primera división. "Tenemos que ver si la yuda es suficiente para mantener los equipos, ningún equipo es auto sostenible y uno le apuesta a estar en la final y jugar contra un equipo que tiene afición grande", sostuvo.

Óscar Guerra preguntó si la primera división pediría una cifra mínima de dinero en caso de jugar el torneo sin público. "Ese punto no lo hemos tocado como liga porque primero necesitamos saber qué es en realidad va a disponer la Federación de esa plata que ha enviado FIFA, si es justo no habría necesidad de discutirlo sino que aceptarlo".

Morataya recalcó que los equipos tienen necesidades diferentes. "No es la misma planilla que tiene Alianza o Metapán, FAS, pero vamos a partir de lo que ellos tengan dispuesto para la primera división".

Óscar Guerra matizó que "si al final los protocolos sanitarios no se los aprueban el Ministerio de Salud no van a poder jugar por mucho dinero que tengan", mientras que Cristian Villalta agregó que "Muchos de los puntos se resuelven con el tema de la plata, pero no todo se resuelve con la plata, necesitas colaboración con otras aŕeas de la economía y tener un puente de comunicación con el gobierno".