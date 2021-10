Presidente del INDES declara que FESFUT no ha presentado sus estatutos

El presidente del INDES, Yamil Bukele, habló en el programa El Gráfico TV sobre la situación actual de la FESFUT frente al Registro de Federaciones y Asociaciones Deportivas de esa institución.

Según Bukele, la FESFUT no ha presentado sus estatutos como dice la Ley General de los Deportes y su personería jurídica vence en julio del próximo año. Si la FESFUT no termina de regularizar su situación en ese registro, lo cual incluye actualizar sus estatutos, la Federación no podría continuar funcionando porque su credencial deportiva va a expirar.

"La FESFUT es irregular y puedo aplicar toda la Ley General de los Deportes. Han pasado dos años que vengo diciéndoles que se ordenen, el culpable será el presidente de la FESFUT por no acatar la ley, no yo. Yo no quiero una intervención, yo lo que estoy es avisando y diciendo las cosas. No tiene renovación de su credencial, se acabó. Ellos solos entran en default técnico", expresó Bukele.

El presidente señaló que esto no se trata de sobre el rendimiento deportivo que ha tenido la FESFUT, sino que se trata sobre el tema administrativo.

“No estamos hablando de una intervención. A ninguna federación voy a juzgar por el tema deportivo. Lo que he dicho es que debo aplicar la ley, pero no tengo prisa porque la FESFUT no tendrán personería jurídica en julio, es decir si la selección clasifica al mundial no es mi problema, yo voy a celebrar, el problema va a ser que qué proceso legal va a poder hacer la FESFUT si el documento está vencido, no va a poder recibir dinero de la FIFA, ni firma cheques, ni legalizar contratos, ni firmar con patrocinadores, nada", comentó.

Bukele agregó que la única institución que puede entregar una credencial deportiva según la Ley General de los Deportes es el INDES, y añadió que esta situación ya la conoce la FIFA.

“La FIFA estuvo aquí el 6 de octubre reunidos conmigo y con Hugo Carrillo en mi oficina. Prometí no hablar del tema. Yo lo único que puedo decir es que no era el 6 de octubre el venir aquí cuando la fecha se acabó el 30 de septiembre y tenemos dos años discutiendo sobre el mismo tema. Yo lo que les estoy explicando a ustedes ya lo sabe la FIFA, yo no voy a correr, yo no voy a intervenir”, declaró.