Presidente del Firpo sí ofreció bajar 25 por ciento de salario a jugadores

El presidente del Luis Ángel Firpo, Modesto Torres, sí ofreció una reducción salarial a sus jugadores para paliar la situación financiera del club, pero desmintió que haya tomado los pagos de su plantilla para un proyecto económico personal. Esto lo dijo en una plática con este periódico

"Les pedí bajar su salario 25 por ciento, pero ese monto no sería reintegrado, eso sería como una 'ayuda' (de la plantilla hacia el club) basada en la situación económica", expresó en conversación teléfonica con EL GRÁFICO.

Leé lo que dicen los jugadores: "Nos dijo que invertiría nuestros salarios de septiembre en un proyecto de televisión".

También se defendió y dijo que no es cierto lo que algunos jugadores del plantel expresaron a este medio, respecto a que él tomó los salarios de ellos para reinvertirlos en un proyecto empresarial.

"Es una mentira y yo los llamo a que den pruebas al respecto. Fue un comentario que vino en septiembre pasado, en una reunión, en la cual les expliqué proyectos que se tenían... es algo que se sacó (de contexto)", indicó el pope de los ultralempinos.

"Lo único que les dije es que, basado en su actitud, y en la situación financiera del club, si aceptaban 25 por ciento en la reducción de salario con la condición de mantenerlos al día y ellos se negaron. El uno no tiene que ver con lo otro", prosiguió.

Torres, que tomó las riendas del club tras la compra de los derechos de la categoría al expresidente Raúl Mendoza Galo, comentó que dentro del plantel hay 11 jugadores a los que se les vence contrato y dijo que estos son los que en su mayoría han hablado en contra de su gestión.

ATRASOS

Sobre las deudas en la plantilla, dijo que ascienden a dos meses y que su prioridad es finiquitar a los extranjeros.

"A la mayoría se les debe dos meses de salario, quien haya dicho más de eso, está exagerando. Ya empecé a finiquitar en orden. El jueves salió el jugador (François) Swaby para Jamaica, a sus vacaciones, ya fue finiquitado; el martes sale Jhonny Ríos completamente finiquitado y la prioridad son los extranjeros. A esos quiero finiquitar primero", apuntó.

También dijo que el plazo para pagarle la deuda a la plantilla es hasta el 15 de diciembre, tras una reunión previo al final de este torneo. Además indicó los motivos del retraso en la cancelación salarial.

"El problema, yo se los expliqué palabra por palabra, es que en mi poder tengo cheques de patrocinio que aún no puedo cambiar por no tener una cuenta a nombre del club Luis Ángel Firpo por problemas que he tenido en la tramitación de las credenciales de Gobernación", aseveró.

Finalmente dijo que todas las taquillas en los partidos de local, a partir de la fecha 14, ante el Águila, han sido para un reparto entre los jugadores. Esto incluye los ingresos en boletería de los duelos ante FAS y el último ante Santa Tecla.