Presidente del Firpo le responde a Eugenio Calderón

Tras unas fuertes declaraciones de Eugenio Calderón en El Gráfico TV dirigidas a Juan Pablo Herrera, presidente del Firpo, el dirigente pampero le respondió a Calderón acusando que "quién es él para decirme que me retire" tal como lo dijo el panelista en la emisión del pasado miércoles.

La semana pasada y tras unas declaraciones del directivo, el analista expusó que Juan Pablo debe hacerle un favor al fútbol nacional y salirse del ámbito porque ya ha hecho suficiente y que ha sido parte de las personas que se están acabando el balompié salvadoreño.

En un programa del oriente del país Herrera sacó a relucir las declaraciones de Eugenio. "Tenemos a un señor ahí y diré su nombre: Eugenio Calderón. Él dice que me retire del fútbol nacional, ¿y quién es Eugenio Calderón para mí? Yo nunca lo he saludado, no me interesa porque no me gusta su forma de ser pero lo respeto. Porque él me está diciendo que me retire si nunca le he pedido ni cinco centavos. Lo invitó a que vaya a Firpo y se lo dejó, pero tiene que llevar medio millón".

El dirigente dijo que cuánto es el costo de la planilla del equipo y que si no se llega a la final se tienen pérdidas. "La planilla de Firpo que menos ha andado es de 60 a 70 mil dólares. Si usted le suma cinco meses son 350 mil dólares, con 100 mil dólares de patrocinio la directiva tiene que poner 250 mil dólares. Si no se llega a la final se saca una pérdida y así nos pasó a nosotros".

"Ya se nos olvidó acaso de donde viene Firpo, esto es un proceso no nos podemos poner a la par de Alianza, Águila y FAS cuando nosotros estamos todavía pagando cuestiones que dejó la administración anterior", mencionó Herrera sobre el pasado reciente de Firpo.

"Que venga a decirme Eugenio Calderón que me retire, ¿cúando le he pedido cinco centavos a él? es como que le diga al presidente de su empresa que quité a Eugenio a cuenta de qué. Tiene que respetarme, nunca lo he saludado ni me interesa pero tiene que respetarme porque él vive del fútbol", recalcó Herrera sobre el panelista de El Gráfico TV.