Presidente del Firpo confirma que el equipo sigue en venta

El Firpo causó mucha controversia durante el fin de semana debido al cruce de declaraciones entre su aún entrenador, Eraldo Correia, y el presidente de los pamperos, Modesto Torres.

Pero Torres quiere poner ya punto final a esta problemática. Ha dado de baja a Correia y dice que ya tiene candidatos para el puesto de técnico. Aunque le recuerda a quienes le critican que el equipo sigue en venta.

¿Es cierto que hubo mucha presión de parte de la dirigencia del Firpo para Eraldo Correia?

Lo que pasa es que nunca quiso aceptar sugerencias de su cuerpo técnico. Desde el juego contra Santa Tecla comenzaron las diferencias no solo con la dirigencia, sino que con el cuerpo técnico. Si una persona es la que va a tomar la decisión, para qué querés todo un cuerpo técnico que te ayude o te sugiera. Qué sentido tiene.

Yo le dije a Eraldo que no es saludable dar declaraciones en contra de los jugadores, los hace sentir mal. No puede decir que tiene jugadores que no están a la altura para determinados partidos y que él hace lo que puede con lo que tiene. Es ridículo que un entrenador hable así de su equipo.

Correia hizo algunos señalamientos en el tema financiero. ¿Cómo están las arcas del equipo en este momento?

Tenemos problemas como todos los equipos. Estamos esperando el pago de dos de los patrocinadores. Cuando llegue ese pago, la cosa se pone solvente en el equipo. Eso es algo que todos los equipos lo pasamos. Ningún jugador, hasta la fecha, ha hecho algún reclamo. Es normal, se les debe este mes. Es lo más normal del mundo. Todos los jugadores están conscientes de eso. Yo ya he platicado con el capitán del equipo. Nos quitaron uno de nuestros mejores patrocinadores.

¿Sigue estando en venta el derecho para administrar Firpo?

De todo mundo es conocido lo que yo he pagado y sí, sigue en venta el equipo.

¿Cuánto tendría que pagar quien quiera administrar el plantel?

No tengo ahora la cantidad precisa. Pero quien quiera comprar ese derecho me tiene que demostrar esa capacidad financiera y ya después, como se lo he dicho a varias personas, en el negocio todo es negociable.