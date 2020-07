Presidente del Cádiz: "Ingresaremos cuatro veces lo que ingresábamos en segunda"

El Güiri Güiri al Aire de este martes comenzó con el análisis sobre la petición de la segunda división salvadoreña a la FESFUT de jugar el Apertura 2020 con ascenso y descenso, mientras que en los enlaces telefónicos hubo una buena charla con Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz CF, equipo que logró el domingo el ascenso a LaLiga después de 14 años y desde Guatemala, Ramiro Cepeda, entrenador del Iztapa, reveló detalles de cómo reiniciará el torneo chapín.

En el bloque 1, Cristian Villalta, Óscar Guerra y Eugenio Calderón analizaron la solicitud de la segunda división a la FESFUT de que jugarán el Apertura 2020 pero con ascenso y descenso como está en las bases de competencia.

"No hay que darle tanta vuelta, ves la incapacidad que tiene la federación de lidiar con todo esto. Son ellos lo que tienen, no que mediar, sino ordenar qué se va a hacer y qué es lo que conviene, lastimosamente en este caso el presidente (FESFUT) se ha convertido en juez y parte y no tiene la autoridad y lo mejor sería que se separara de ver esto y el resto del comité ejecutivo que defina", dijo Guerra.

"El producto se llama segunda división y ese es un tema que es de la segunda división por qué la Federación y ese famoso comité de emergencia de la primera están pronunciados con un conflicto de intereses de lo más terrible", comentó Calderón y pidió no seguir en el carrusel de la improvisación.

Cristian Villalta matizó que siempre ha sido un problema que un presidente de la Federación de Fútbol sea propietario o directivo de un equipo. "Veremos si la Federación de Fútbol deja que esto crezca o lo resuelve tan rápido como se pueda, la decisión no va a ser popular porque va a quedar mal con la primera o va a quedar mal con la segunda o mal con ambas. Ya va siendo tiempo que esta federación entienda que la popularidad no es una de sus prioridades y que a parte es imposible que terminen como los campeones de la historia. Van a tener que administrar de verdad el tema", dijo.

En el segundo bloque hubo enlace desde España con Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz, quien habló de los retos que se vienen tras el ascenso a LaLiga para el club en el que el salvadoreño Jorge "Mágico" González dejó un legado extraordinario y es visto como un mito.

"Tenemos asegurada nuestra plaza en la Liga de las estrellas, asumiendo que tenemos una oportunidad histórica, de oro y de consolidar al equipo entre los grandes, eso vamos a intentar por lo menos", expresó Vizcaíno.

El titular del Cádiz destacó que el ascenso después de 14 años es fruto del trabajo de hace años y la apuesta por un entrenador y su filosofía de juego.

"Este ha sido el culmen de un trabajo que hemos realizado en estos años y el cual ha dado sus frutos", recalcó.

Eugenio Calderón preguntó sobre el costo del Cádiz para lograr un nuevo ascenso. "Es verdad que es difícil llegar y tremendamente fácil perder la categoría porque hay muchos clubes que también piensan como tú, pero hay muchos ejemplos de clubes, el Cádiz es uno de ellos que coincidió con la época del Mágico González en la que todo un año estuvieron en la primera división", comentó el dirigente europeo.

Vizcaíno dijo que competirán con verdaderos monstruos por la inversión que hacen clubes como Atlético, Barcelona y Real Madrid. "Estamos hablando de auténticos monstruos que compiten contigo ya sea por inversión extranjera o por grupos empresariales consolidados y con los que te cuesta trabajo estar a nivel".

Sobre ingresos con el ascenso, Vizcaíno mencionó que el Cádiz "Aproximadamente ingresaremos cuatro veces lo que ingresábamos en segunda división" y matizó que la estructura del club cambiará poco ya que ellos ya venían invirtiendo en estructura, jugadores y otros rubros.

Manuel Vizcaíno reveló que "Álvaro Negredo no va a ser el futbolista más caro en nuestra plantilla...No viene por dinero y ahora viene a disfrutar".

"El Cádiz encontró una mina de oro en la época que llegó el Mágico. El Cádiz ilusionó a su gente y vio como compitió, disfrutó y le ganó en algunos momentos tanto al Real Madrid como al Barcelona", matizó Calderón.

Los panelistas también conversaron con el argentino Ramiro Cepeda, técnico del Iztapa de Guatemala, quien dejó abierta la posibilidad de regresar al balompié salvadoreño.

Según dijo Cepeda, el club hará las pruebas para detectar o descartar casos de COVID-19 y el torneo guatemalteco.

"Ya se hizo el sorteo del campeonato y nos toca arrancar contra Municipal de local. Tenemos las bases de competencia y reglamento armado", mencionó Cepeda, quien advirtió que todo dependerá de la evolución de la pandemia en el vecino país.

"Muy posiblemente podemos entrenar el día 28 de julio post hisopado y si la fecha del 15 todavía puede ser viable. Dentro de la seguridad que buscamos hay que hacer un esfuerzo, el hisopado lo paga el club lo paga cada equipo", expresó Cepeda.

Para el argentino el reinicio del fútbol es responsabilidad de cada uno. "Más que el ánimo está la expectativa de poder regresar al fútbol. Es difícil pasar si trabajar y hay expectativa de poder volver y esto pueda reactivarse".

Cepeda no descarta volver a dirigir en El Salvador: "Me ha ido bien en Guatemala pero algún día volveré a El Salvador...me encantaría regresar al Marte, pero por ahora es difícil".