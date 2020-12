Presidente del COES: " Es una gran pérdida porque fue un hombre que se entregó de lleno al deporte"

Eduardo Palomo, presidente del Comité Olimpico de El Salvador (COES), destacó detalles del trabajo dirigencial de Melecio Rivera, ex presidente de la máxima entidad olímpica salvadoreña y ex presidente de la Federación Salvadoreña de Tenis de mesa, quien falleció el pasado domingo a los 82 años.

Melecio Rivera estuvo al frente del Comité Olímpico de El Salvador entre 1987 y 1998, además de un largo periodo como presidente de la FESALTEME durante 34 años (1987-2017)

"Es una gran pérdida porque fue un hombre que se entregó de lleno al deporte y a su deporte, el tenis de mesa, no dejaba que le dijeran ping pong al tenis de mesa y me recuerdo que siempre nos unía el respeto al olimpismo y siempre fue una persona respetuosa. Era un hombre de posiciones firmes. Mis condolencias a su señora y a su hijo Mele, es muy triste esta noticia ", destacó Eduardo Palomo.

En su faceta como atleta, Melecio fue seleccionado nacional de tenis de mesa de 1955 a 1969, además fue fundador y expositor de la Academia Olímpica Salvadoreña (AOS) en 1994.

Entre las anécdotas con Melecio Rivera, el titular del COES recordó cuando participaron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1993 en la ciudad de Ponce, Puerto Rico y destacó que fue uno de los dirigentes que mostró mucho entusiasmo con la creación de la Federación Salvadoreña de Remo.

"Contacté al ingeniero Rivera en 1991 con la idea de hacer la Federación de Remo y obviamente él era un hombre ordenado y me expuso cuál era el proceso y se me dio la oportunidad de competir porque el único remero era yo y no vivía acá y pudimos hacer la Federación de Remo", explicó Eduardo Palomo.

De acuerdo a Palomo, ex atleta de remo, cuando Melecio tomó el mando del COES fue en una época muy difícil para el deporte salvadoreño.

"Fue un dirigente con mucha convicción a ser voluntario del deporte y en los momentos que el ingeniero Melecio Rivera veníamos de una suspensión del COI por intervención gubernamental, eran épocas muy difíciles porque el Comité Olímpico de El Salvador no contaba con recursos ni existían programas de apoyo internacionales o eran muy limitados y dirigió durante el conflicto armado y nuestras participaciones eran muy escasas", comentó Palomo.

En 2020, Palomo y Melecio coincidieron en la cena del aniversario número 95 del COES donde compartieron anécdotas.

"Cenamos juntos, y nunca voy a dejar de agradecerle a él por la oportunidad que me dio de ir a ganar la medalla Centroamericana y del Caribe en remo para El Salvador en los Juegos de Ponce 1993. Cuando llegué por el uniforme al Comité Olímpico de El Salvador lo primero que recibí fue la sentencia de que "espero que no vayan a pasear', él era así. Cuando ganamos la medalla estábamos en un bungaló y llegó el ingeniero Rivera y preguntó quién había ganado la medalla, primero le dijimos que fue en paracaidismo pero luego le dijimos que fuimos nosotros y nos llevó a comer pizza", recordó Palomo.

Melecio Rivera falleció el domingo a causa del covid-19 y su partido generó reacciones en el mundo del deporte.

Fue miembro del Comité Directivo del Instituto Nacional de los Deportes y ocupó cargos importantes en la Unión Latinoamericana de Tenis de Mesa (ULTM), fue parte de la Organización Deportiva Panamericana (ODEPA) y de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (ODECABE).