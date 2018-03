Presidente del Barcelona revela que Messi ya firmó su renovación

BARCELONA, ESPAÑA. Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcelona, afirmó en un programa de televisión que Lionel Messi ya tiene un nuevo acuerdo con el Barcelona y que no hay que preocuparse por el tema de su renovación. Además, habló de la salida de Neymar.El dirigente no entiende el motivo por el cual "existe la sensación de que Leo Messi no renovará" su contrato con el club, cuando según ha reiterado el dirigente, el padre del jugador ya lo ha firmado para las cuatro próximas temporadas."No entiendo porqué existe la sensación de que no renovará. Él está muy bien aquí, en la ciudad y en el club. No tenemos prisa (por conseguir la foto de la firma), hay que tener tranquilidad. Messi tiene contrato para cuatro años, está firmado por su padre y también está firmado el contrato de la Fundación. No haría falta que él lo firmara, porque su padre tiene poderes", reveló.Bartomeu revela así que fue el padre de Messi quien ya cerró un acuerdo con los blaugranas. El jugador y su entorno aún no lo confirman.Bartomeu afirmó también que en la marcha de Neymar al PSG "las formas no fueron las adecuadas" e insistió en que los Neymar no avisaron al Barcelona para buscar un recambio con el tiempo suficiente."No he hablado con el padre (de Neymar) desde que se ha ido. Pagaron la cláusula, queríamos que continuara, pero si él decide marcharse...", ha comentado en declaraciones a 8TV.Dijo además que la cantidad abonada por el PSG (222 millones de euros) es "desorbitada" y que la misma se ha pagado "con dinero procedente de otros sectores" ajenos al fútbol.Por ese motivo, el Barcelona ha denunciado a las instituciones futbolísticas internacionales (UEFA, FIFA y ECA) para que se cumpla el fair play financiero.En el caso de la continuidad de Andrés Iniesta, dijo que el jugador "se ha ganado el derecho a decir hasta cuando quiere jugar en el Barcelona"."Iniesta es un referente para nosotros y para los jóvenes. El sabe lo que queremos: que juegue hasta que él quiera. Se ha ganado poder decidir. Estamos hablando con su agente (Ramón Sostres), pero con la voluntad de que sea un contrato indefinido. Se lo merece. Será un acuerdo diferente, especial, para un jugador como él", ha dicho.