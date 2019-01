Presidente del Audaz critica a la FESFUT

El presidente del Audaz, Roberto Campos, bajó el domingo al camerino de árbitros para conocer su decisión con respecto a las correcciones hechas a los uniformes del equipo de Apastepeque, a última hora, y antes de la suspensión de su juego ante el Metapán.

El dirigente terminó inconforme con la decisión de no llevar el partido, porque adujo que el tema del uniforme de su plantel fue algo que previamente platicó con el presidente de la FESFUT, Hugo Carrillo, al que señaló.

"Ya le voy a resolver, me dijo (Carrillo). Le mandé las fotos. Pero no lo resolvió por lo que veo o no le hacen caso. No sé en qué manos estamos. Me quedé tranquilo tras hablar con Hugo, porque es el presidente de la FESFUT. Si este es un capricho del federativo Emerson Ávalos o de secretario general de la FESFUT (Luis Pérez), porque les caigo mal, pues están en aprietos. En esto hay algo personal", apuntó Campos.