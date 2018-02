Presidente del Alianza habla de recortes en plantel si no mejoran las taquillas

En el último juego de Alianza como local, ante Audaz el pasado domingo, la taquilla neta para el equipo blanco fue de 9 mil dólares, luego de recortar los gastos del espectáculo, según reveló hoy el presidente del equipo, Lisandro Pohl.

Ese monto, según el directivo albo, es muy poco para un equipo que cuesta $135 mil mensuales y por ello estaría pensando en reducir los costo del plantel el próximo torneo.

"Es más que obvio que las taquillas no han sido bonancibles. Alianza ahora tiene quizá el mejor equipo en toda su historia. Lo que extraña es que ahora la afición no quiere ser parte de esa historia. Eso preocupa. El presupuesto se hace en función de las taquillas y patrocinios. Si uno de los dos no cubre las expectativas, después tenés que hacer reajustes", declaró Pohl.

El mandamás blanco agregó: "Después que los aficionados no se estén quejando porque ellos quieren tener un equipo fuerte".

¿CUÁNTO CUESTA EL ALIANZA?

El titular de la dirigencia alba detalló el presupuesto mensual del plantel asi: "$95 mil de planilla y el resto es para costos de funcionamiento administrativo. Esto es una llamada para que después no estén reclamando y no nos pregunten por qué uno no trae jugadores caros, que por qué no trae esto o lo otro. De nada sirve si después ellos solo en el papel son aficionados o para una final".

Por otra parte, el presidente de la representación capitalina indicó que para este jueves la prioridad es obtener un triundo ante FAS, algo con lo cual también conseguirían el récord de 33 partidos sin perder de forma consecutiva.

"Si después se cumple el récord todo mundo estará feliz, pero lo más importante es darle la satisfacción de una victoria a nuestra afición", cerró Pohl.