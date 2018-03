Presidente del Alianza anuncia varios cambios para el Apertura 2017

Lisandro Pohl, presidente del Alianza, habló esta misma tarde de cambios siginificativos en el plantel para el próximo torneo, el Apertura 2017, y recalcó que la “falta de jerarquía” de algunos jugadores les llevó a perder la final del Clausura 2017 (0-4) ante Santa Tecla.El titular del conjunto paquidermo adelantó que analizarán con el cuerpo técnico los jugadores que van a salir.“Yo siento que en el fondo es falta de jerarquía de jugadores, entre comillas de nombre, que en partidos así tienen que hacer la diferencia y se vienen para abajo. Es algo que tenemos que evaluar, porque uno no puede estar contratando 'estrellas' y pagarles bien y que en partidos así no te respondan”, dijo Pohl.Sin especificar nombres, el dirigente albo hizo énfasis en que algunos jugadores no estuvieron hoy al nivel de las exigencias. “Uno no puede estar gastando su dinero en 'estrellitas' que cuando tienen que mostrar su valía no aparecen. Hay que hacer el análisis con cabeza fría y tomar ya decisiones con el cuerpo técnico y con Tigana (Milton Meléndez, director deportivo del Alianza)”.Pidió disculpas a la afición aliancista, que fue mayoría hoy en el estadio Cuscatlán.“Más la decepción y desilusión por tanta afición que vino y vergüenza me da la forma como terminamos jugando. Son dos torneos y lo que a mi me toca es ver qué podemos hacer para mejorar este equipo”, recalcó.Pohl adelantó que ya están en proceso de cambio. “Creo que con los jugadores que estamos evaluando para traer, este equipo va a mejorar bastante, son jugadores con más calidad y jerarquía que los que tenemos. Vamos a ver con el profe (Jorge Rodríguez) y Tigana que jugadores van a ahuecar para traer a los que queremos”, expuso.Pohl también reconoció la superioridad del Santa Tecla, que le volvió a ganar una final al hilo después de la del Apertura 2016: “Hay que felicitar al Santa Tecla porque una vez más demuestra que es el mejor equipo del país”.