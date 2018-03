Presidente del Águila dice que arreglarán diferencias internamente

Tras la polémica surgida entre el director deportivo, Darío Larrosa, y el presidente corporativo, Pedro Arieta Vega, el presidente del Águila, Pedro Arieta Iglesias, quiso poner fin a esta situación y aseguró que este inconveniente tendrá una solución interna.

Arieta Iglesias lamentó que esta problemática se diera a conocer de forma pública y consideró que lo más convenientre era abstenerse de dar una versión al respecto.

"Se está ventilando de forma pública algo que debió resolverse directamente entre los involucrados. Los dos dieron su postura, por eso no creo que me corresponda a mí hablar de eso, ya fue suficiente lo que ellos han dicho. Lo que quiero es que nosotros sigamos trabajando, no armar más polémica de las que ya hay", dijo Arieta Iglesias, quien no negó que el problema existe, pero aseguró que hay vías para buscar una solución.

"Son cosas que se tendrán que tratar en estos días. No estamos pensando en algún cambio, veremos qué tratamiento le damos a lo que está sucediendo. Lo que queremos es la estabilidad para el grupo, que sigamos avanzando en todas las partes, desde lo administrativo hasta lo deportivo", comentó.

De igual forma, el presidente emplumado no aclaró la función de su padre dentro del equipo.

"Él (Arieta Vega) ya dio sus declaraciones, eso interfiere en cuestiones deportivas, son cosas fuera de lo público, diferencias que se han dado, que podemos solucionar. Cada quien cumple una función dentro del equipo", expresó Iglesias.