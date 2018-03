Presidente de segunda división renunciará a su cargo por desacuerdo al trabajo arbitral

Corrupción o incapacidad...

Estos árbitros favorecieron todas luces al 11 Municipal robando la clasificación al Comalapa

El presidente de la segunda división profesional, Moisés Marín, confirmó que renunciará a su cargo y por ende de su vestimenta de presidente y dirigente de Atlético Comalapa porque advirtió que no puede seguir dirigiendo una liga donde el accionar de dos de sus afiliados van en contra de sus principios éticos y ratificó su postura sobre el trabajo arbitral en el juego de cuartos de final ante Once Lobos (3-3) en Chalchuapa que significó la eliminación del equipo chalateco y la clasificación de Once Municipal como mejor perdedor de la fase de cuartos de final de la liga de plata escrito anoche en su cuenta personal en Twitter.“Corrupción o incapacidad... éstos árbitros favorecieron (a) todas luces al 11 Municipal robando la clasificación al Comalapa” externó Marín en su perfil de la red social con una foto de la cuarteta arbitral que encabezó el juez Jhovany Alexander Corona.“Si uno no se manifiesta como persona de lo que siente en redes sociales éstos señores (árbitros) pensarán que uno no está conocedor de los problemas que vive actualmente el arbitraje nacional, sabemos que somos seres humanos, que podemos equivocarnos, que somos débiles y cometer errores, pero no estamos contentos con ésto”, afirmó.“Somos personas maduras, que aceptamos cuando perdemos un partido o una clasificación en este caso, pero ratifico que en este juego ante Once Lobos sí hubo un chanchuyo contra nosotros por parte del señor árbitro, sufrimos, salimos humillados de Chalchuapa, nos sentimos decepcionados por el trabajo arbitral y sí hubo algo que favoreció abiertamente a la clasificación del Once Municipal a semifinales, por eso mi pregunta, fue corrupción o incapacidad de los árbitros”, replicó el presidente de la segunda división y a la vez alcalde de la población de Comalapa.Marín anunció además que no completará su período como presidente que caduca el próximo mes de diciembre y renunciará a su cargo luego de la final de la liga de plata.“Voy a renunciar a mi cargo porque no puedo estar representando a 23 equipos cuando estaría actuando de forma hipócrita con dos equipos de la liga donde he dicho no comparto su manera de actuar dentro y fuera de la liga”, afirmó sin mencionar a qué equipos en particular se refería.“Lo que sucedió en Chalchuapa la semana pasada fue el colmo, somos un equipo humilde, estábamos ganando el juego 3-2 cuando el árbitro validó el gol del empate en tiempo de descuento de una manera no muy clara ya que no se sabe si el balón traspasó la línea de gol, en el video que circula del partido se demuestra eso, por eso nunca me acerco a ellos (los árbitros) para hablar o a saludarlos, no me conviene por mi cargo para evitar malos entendidos, por eso escribí en mi cuenta personal mi pensamiento”, acotó.Marín dijo además que “mi sueño era dejar a la liga con su personería jurídica y gracias a Dios ese tema está ya avanzado, siento que mi labor en la liga ha finalizado, con todo esto me retiro del fútbol, no descarto que vayamos a vender la categoría del Atlético Comalapa, si lo daremos en concesión a empresarios de nuestra localidad que se hagan cargo del equipo o buscar una permuta con un equipo de tercera división, eso lo decidirá la asamblea general que haremos con los pobladores de nuestra ciudad, ellos dirán lo mejor del futuro del equipo, pero sí estamos decepcionados por el accionar de algunos equipos de nuestra liga donde abiertamente están involucrados árbitros para favorecer intereses particulares, no denuncio ésto en las instancias pertinentes porque carecemos de pruebas, pero que sí hubo chanchuyo en ese partido en Chalchuapa para favorecer la clasificación de 11 Municipal de eso no nos cabe duda”, afirmó el dirigente chalateco.