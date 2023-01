Presidente de la Federación de Francia presenta sus excusas a Zidane

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graët, presentó sus excusas este lunes a Zinedine Zidane tras el revuelo causado por sus declaraciones ayer en las que se mofaba de la antigua estrella de la selección y del Real Madrid.

En una declaración, Le Graët explica que presenta sus excusas por unas palabras que "no reflejan para nada lo que pienso, ni mi consideración por el jugador que era, ni por el entrenador en que se ha convertido".

Tras la prolongación del contrato como seleccionador francés de Didier Deschamps hasta julio de 2026, anunciada el sábado, Le Graët fue entrevistado el domingo por la emisora RMC, en la que se le preguntó por Zidane, cuyo nombre ha sonado para ponerse al frente de la selección, y sobre la posibilidad de que ahora opte por irse a entrenar a otro club o a otra selección.

"Me importa un bledo, ¡que se vaya donde quiera! Puede ir donde quiera, a un club...", respondió en un tono entre jocoso y de desdén.

Pero fue más lejos y a la cuestión de si había hablado con Zizou, afirmó que si le hubiese llamado , "no le habría cogido siquiera el teléfono", porque le habría dicho: "Hola señor, no se preocupe búsquese otro club, yo me quedo con Didier".

Las críticas le llovieron y la ministra francesa de Deportes, Amélie Oudéa-Castéra, le instó a que pidiera perdón por unas declaraciones que están "de nuevo fuera de lugar", con el agravante de que contienen "una falta vergonzosa de respeto que nos choca a todos contra una leyenda del fútbol y del deporte", en referencia a Zidane.

"Un presidente de la primera federación deportiva de Francia no debería decir eso", añadía la ministra antes de reclamar "excusas por esas palabras de más sobre Z. Zidane, por favor".

En su mensaje de disculpas, Le Graët explica que concedió una entrevista que no debería haber dado a la emisora RMC porque "buscaba la polémica al oponer a Didier (Deschamps) con Zinedine Zidane, dos monumentos del fútbol francés. Admito haber dicho cosas desacertadas que crearon un malentendido".

Y asegura: "Zinedine Zidane sabe la inmensa estima que tengo por él, como todos los franceses".

Una corrección que llega después de los múltiples reproches que ha recibido Le Graët, entre otros de la gran estrella actual de la selección francesa, Kylian Mbappé, o del que ha sido el club de los grandes triunfos deportivos de Zidane, el Real Madrid.

La situación es particularmente delicada para Le Graët, que está en la cuerda floja por investigaciones sobre unas acusaciones en su contra por acoso sexual en la FFF, sobre las que tiene que comparecer mañana en el marco de una auditoría encargada por la ministra de Deportes.