Presidente de la FIFA habla de “injusticia” para Messi

BUENOS AIRES, ARGENTINA. El presidente de la FIFA, GianniInfantino, opinó que "sería injusto" que el astro argentino Lionel Messi terminara su carrera sin haber podido ganar un Mundial de fútbol."Sería injusto.Bueno, se ganan Mundiales si se los merece. Hay que ver quién lo merece más en 2018, en 2022. Es así, tenemos muchísimos grandes jugadores que no ganaron el Mundial (y)tenemos muchos jugadores no tan grandes que sí ganaron el Mundial. Eso es la belleza del fútbol", dijo Infantino en una entrevista que publicóel diario argentino "La Nación", horas antes del crucial juego entre Argentina y Ecuador, en Quito.Argentina tendrá mañana la última posibilidad de conseguir el pasaje mundialista cuando visite a Ecuador, al que deberá vencer para no perder laesperanzade que Messi, que tiene 30 años,juegue el certamen en Rusia.Infantino expresóque "Messi es uno de los actores principales y absolutos del fútbol de hoy. Alguien que hace enamorar, que juega de una manera absolutamente increíble".Al respecto, dejó abierta la posibilidad de queMessi, con 35 años, juegueel Mundial de Qatar 2022. "Cuando lo vemos jugar parece que nadie lo puede tocar. Nunca se rompe, nunca se enferma. Y es tan rápido que, aunque quieran pegarle, no pueden", comentó.Para Infantino, Messi es un futbolista "extraordinario" que, al igual que su compatriota Diego Maradona, marcó una época. "Los 80 y los 90 fueron de Maradona, estos últimos diez años, de Messi. Por supuesto, Maradona ganó también un Mundial (en México 86), sí. Messi todavía tiene que ganar un Mundial", indicó.