Presidente de Santa Tecla: "Muchos clubes van a cerrar agónicamente este torneo"

Eduardo Amaya, presidente del Santa Tecla, explicó en el Güiri Güiri al Aire cómo está el tema del nuevo entrenador y analizó el desempeño del equipo tecleño en el Apertura 2021.

Santa Tecla es uno de los cuatro equipos que llega a la última jornada de la fase regular del Apertura con posibilidades de meterse en cuartos de final.

"Estamos analizando el tema, no termina todavía la campaña y mientras no termine hay que estar concentrados en lo qué estamos. Realmente no hemos visto el tema del técnico. Del técnico que se habla en este momento, tuvimos una reunión la cual fue muy cordial con él pero fue para intercambiar algunas ideas, pero hasta ahí", dijo el presidente del cuadro tecleño.

Santa Tecla suma 24 puntos y llega a la jornada 22 empatado en puntos con el Atlético Marte (9) y Chalatenango (8).

"Yo pienso que esto es de oportunidades, Rodolfo Góchez lo mencionó el otro día a otro medio, se tiene para lo que se trabajó, lastimosamente la oportunidad de oro se perdió hace dos fechas con Platense y de aquí en adelante vamos a ver que sirve para terminar el torneo dignamente pero no se está pensando si se va a clasificar o no. Creo que la oportunidad fue con el Platense y ahí se cerró el torneo", explicó Amaya.

Según reveló Eduardo Amaya, incluso Rodolfo Góchez, quien está como interino luego de la salida del uruguayo Rubén Da Silva, es una de las opciones para dirigir al equipo verdiazul el próximo torneo.

"Se ha estado viendo a la interna y conversando con Rodolfo Góchez que ha hecho un trabajo bastante acertado con la reserva y el trabajo que lleva con el equipo, incluso ha sumado más puntos que en la primera vuelta. Se está platicando con él pero no se tiene definido nada todavía. Por respeto y por todo lo que pueda ocurrir, terminando este torneo, que para nosotros la participación podría ser el próximo sábado, se estaría analizando que se vendría", enfatizó el dirigente.

La primera división valora el inicio del Clausura 2022 para después del 15 de enero y en el tema económico, Amaya consideró que la situación no ha sido la esperada para muchos equipos en cuanto a las taquillas.

"Muchos clubes van a cerrar agónicamente este torneo, posiblemente, todos lo dirán pero es la de siempre, pero cuando vienen ya de dos años de torneo en pandemia y con unos medios remiendos en la parte financiera vas y tienes la posibilidad de morir en el intento en el torneo que viene, porque la asistencia local no va a mejorar sino se hace algo más profundo, algo más organizado y que permita llevar más afición o involucrar empresa privada para que haya más patrocinio", dijo.