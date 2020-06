Presidente de ORDECA: "Todos estamos con el interés de organizar los Juegos y que sean un símbolo de superación"

Henry Núñez, presidente de la Organización Deportiva Centroamericana (ORDECA), compartió sus valoraciones sobre el panorama del deporte regional en medio de la pandemia del coronavirus y hasta el momento no ve posible una suspensión de los Juegos Centroamericanos Santa Tecla 2021.

"Todavía estamos en la crisis y a nivel Centroamericano la crisis ha golpeado más fuerte en algunos países. En Costa Rica se ha podido controlar un poco y tenemos 12 fallecimientos. En Nicaragua y en Panamá si se ha complicado ese tema", dijo Núñez.

A nivel deportivo expresó que Costa Rica suma 15 días de haber retornado a la práctica deportiva con los respectivos protocolos aprobados por el Ministerio de Deportes y Ministerio de Salud.

El presidente de la ORDECA confirmó que han enviado sus protocolos a los Comités Olímpicos nacionales del área para que puedan servirles de base para la elaboración de los suyos.

Cristian Villalta preguntó al dirigente centroamericano cómo quedaría armado el próximo ciclo olímpico bajo la consideración de que podrían disputarse los Juegos Centroamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe en un mismo año, además del cambio de fecha de los Juegos Olímpicos de Tokio para 2021.

"Sostuvimos una reunión con las organizaciones deportivas continentales involucradas en el ciclo olímpico, la Organización Deportiva Panamericana que es la que nos cubre a todos los países de América, ODECABE, ORDECA, ODEBO y la Suramericana, entre todos consideramos que es importante darle prioridad a que nuestros países puedan superar esta crisis de salud y a partir de este momento empezar a buscar alternativas de fecha", comentó Núñez.

El presidente de ORDECA dijo que son respetuosos de los diferentes calendarios de los otros eventos internacionales. "Es muy probable que tengan que modificarse fechas pero tenemos que hacerlo coordinadamente y que un evento no perjudique al otro".

Sobre los Juegos Panamericanos de 2023, Núñez cree que ya no habría mayor inconveniente. "Es muy probable que tengamos que coincidir en un mismo año con algunos de esos eventos".

Respecto a los Juegos Centroamericanos 2021, el costarricense no ve posibilidades de que pueda suspenderse.

"Yo no le veo posibilidad, las reuniones que he sostenido con el comité organizador de Santa Tecla. el presidente del Comité Olímpico de El Salvador, el presidente del INDES, todos estamos con todo el interés de organizar esos juegos y que sean un símbolo de superación de esta crisis que nos golpea a nivel mundial y esos juegos van a tener un gran significado para los países de Centroamérica", recalcó.

De acuerdo a Núñez, la ORDECA dará todo el apoyo, asesoría, flexibilidad y acompañamiento que necesite el comité organizador de Santa Tecla. También descartó que haya sanción.

"Hay compromisos adquiridos pero como Organización Deportiva Centroamericana nuestra prioridad es que los Juegos se puedan realizar, no nos pasa por la cabeza sanciones para un país que hace el esfuerzo y tendríamos que comprender cualquier situación extraordinaria", recalcó.

DARWIN CERÉN

En el primer bloque del Güiri Güiri al Aire, los panelistas conversaron con el salvadoreño Darwin Cerén, jugador del Houston Dynamo de la MLS, sobre el nuevo formato de competición establecido para el próximo campeonato en la máxima liga estadounidense.

La "MLS is back" comenzará a disputar el torneo de verano de 54 partidos a partir del próximo 8 de julio en Orlando (Florida) con 26 equipos como regreso a la competición tras la suspensión de la pandemia del coronavirus.



El formato elegido, similar al del Mundial, dejó en el sorteo de este jueves a los equipos de Orlando SC, Toronto FC, AtlantaUnited, como cabeza de series de los Grupos A, C y E, respectivamente, correspondientes a los 14 clubes que representan a la Conferencia Oeste.

"Nos vamos una semana antes del primer partido, sería como por el 7 de julio y volveremos a tener actividad y contacto con lo que es el fútbol. Es un formato atractivo y competitivo. En los primeros dos partidos vamos a saber si el equipo está para la siguiente instancia o no", dijo el legionario del club texano.

En el caso del salvadoreño Darwin Cerén, del Houston Dynamo, estará en el grupo F junto a LAFC, LA Galaxy, y PortlandTimbers, donde milita Andrés Ruso Flores con lo que habrá un duelo de cuscatlecos en este grupo y "Clásico" en la primera ronda del torneo.

"Lo más importante es tomar consciencia que el virus va a estar y nosotros debemos tener el cuidado y la forma como nos queramos cuidar", indicó el jugador, originario de Quezaltepeque.

Cerén también hizo énfasis en las medidas sanitarias y la negociación del sindicato de futbolistas para este campeonato en el que tendrán una reducción de salario y estarán lejos de su familia.

"El equipo va completo con todos sus integrantes tanto cuerpo técnico como jugadores, médicos y lo más importante es que hay suficiente espacio en los hoteles y no habrá aglomeración de personas. Una habitación por cada jugador, sala de reuniones y creo que el lugar es super apropiado", explicó.

"No vamos a tener contacto con la familia hasta que termine el torneo y es una de las cuales fueron prioritarias de todos los jugadores porque queríamos que viajaran con nosotros pero al final la MLS dijo que no podía asegurar la seguridad de la familia. Llegamos a un arreglo en el que estamos tranquilo y no nos redujeran demasiado el salario", mencionó.

Cerén mencionó que los entrenamientos han sido com mucha pelota y la parte física no será una excusa.

"Otra liga que está a punto de regresar y ha tomado nota de todo, de las cosas buenas y malas que ha visto en todos lados es la Major League Soccer", comentó Cristian Villalta.