Presidente de Metapán: ''Si no clasificamos será un fracaso grande''

Isidro Metapán se ha complicado. Comparte el octavo lugar con 22 puntos. En el anterior formato de competencia en la Primera División estaría en zona segura. Sin embargo, ha perdido revoluciones en esta segunda vuelta al sumar sólo 6 puntos de 18 posibles.

La plantilla calera es competitiva pero no ha podido ganar en las últimas cinco jornadas.

El presidente del cuadro jaguar, Rafael Morataya, reconoció a El Gráfico que están en deuda con la afición y adelantó que será un fracaso no entrar a la Liguilla.

''Ha sido un torneo bien complicado, competitivo pero hemos quedado en deuda con nuestra afición, nos habíamos preparado bien. Creemos que todavía tenemos probabilidades de clasificar porque estamos a dos puntos del sexto lugar pero no estamos satisfechos con el rendimiento y nos sentimos incómodos porque le hemos quedado mal a nuestra afición, no es la forma en la que nos preparamos'', indicó Morataya.

En una entrevista al entrenador Edwin Portillo, la semana pasada, explicó que la proyección mínima de este Metapán era sumar 14 puntos por vuelta.

Sobre esto, el directivo metapaneco argumentó ''comparando el torneo pasado donde logramos 21 puntos en la primera vuelta y luego 12 en la siguiente, las expectativas eran altas siempre".

"Veníamos bien en la primera vuelta del Apertura 2019 con 16 puntos en los primeros 11 partidos pero en esta segunda vuelta sólo hemos alcanzado 6. Reconozco que nos ha pasado de todo, afectados con errores garrafales de algunos árbitros. Sin embargo, ellos son humanos y tenemos que entenderlo", manifestó el dirigente.

"Al cuerpo técnico y jugadores les hemos pedido que respeten a los árbitros. Ahora queda intentar ganar los cinco partidos que faltan para estar entre los 6 clasificados'', señaló.

BOCHINCHE NO ESTÁ SEGURO

A la consulta, si Edwin Portillo continuará en el equipo de no clasificar, Morataya no lo aseguró.

''No clasificar sería fracaso grande y nosotros tendríamos que sentarnos como junta directiva para evaluar la continuidad, de allí sentarnos para organizarnos para el siguiente torneo, pero esperamos estar entre los 6 clasificados'', dijo.

Morataya habló de que no pierde de vista que a algunos equipos ''el cambio'' les ha beneficiado.

''A algunos equipos el cambio de chip en el cuerpo técnico les ha sentado bien, he visto mejoría en FAS ahora con Memo Rivera. Cuando las cosas no van bien es bueno tomar esas decisiones pero en Metapán nos hemos caracterizado por la continuidad", expresó.

"Sigo creyendo que tenemos buen material humano y que somos capaces de revertir esto'', señaló Morataya.

LA SALIDA DE NICOGOL

También analizó cómo dejaron escapar a un goleador en su plantel, en referencia a Nicolás Muñoz, quien pasó de una baja producción de goles con los caleros a estar peleando el premio Hombre Gol con El Vencedor.

''El caso de Nico nos ha dejado una enseñanza, que sepamos explotar al jugador que tenga características de un goleador. En Metapán lo ponían a marcar y cuando debía meter los goles, sus piernas ya no le daban. No hay que desgastar a esta clase de jugadores, sino aprovecharlos'', apuntó.