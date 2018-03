Presidente de Firpo tiene en la mira a Eraldo Correia

El presidente de Firpo, Modesto Torres, terminó molesto por el empate a uno ante Dragón y si bien no dijo abiertamente que despedirá al entrenador brasileño Eraldo Correia, comentó que es alguien que no agarra consejo.

"Tiene todo, le damos todo, pero definitivamente no voy nada satisfecho. El equipo no anda jugando bien y ustedes lo han podido ver, pero mejor pregúntenle a él por cómo juega", comentó un molesto Torres quien al salir del estadio fue abordado por un grupo de aficionados que le pedían la cabeza del estratega brasileño.

En el partido anterior contra Águila, el dirigente se le acercó al míster para exigirle algunos cambios. La acción de Torres fue vista como intromisión. Al consultarle a Correia si no estaba amenazado o había sido emplazado por Modesto Torres explicó que no, pero como entrenador sabía que eso es así.

"Si hubo una reunión, pero nosotros como jugadores apoyamos al profesor. Para nosotros está haciendo un buen trabajo y por eso lo apoyamos"



"Los entrenadores siempre estamos en esa condiciones, pero conmigo no han hablado. Lo que no saben ellos es que no estamos en Europa. El fútbol que se juega en El Salvador es diferente. Hoy hemos sumado un punto y si bien no es del todo bueno al menos salvamos un punto", expresó el popular "Timbauba".

"Los jugadores reaccionaron bien en la segunda mitad, tuvimos más oportunidades que ellos y pudimos ganar, pero esto es así y los entrenadores siempre trabajamos bajo presión. Nosotros hacemos nuestro trabajo y tratamos de hacerlo bien. Por el momento se han ido dos entrenadores, pero vamos a seguir trabajando hasta que ellos quieran", amplió el suramericano.

A la salida del estadio a Torres lo esperaba una camioneta e incluso sus colaboradores del área de prensa intervinieron para que no se le preguntara más. El dirigente subió al auto y se dirigió rumbo a la parte oriente del Sergio Torres Rivera.

Por su parte, para Gerardo Iraheta el resultado si bien no fue el mejor, pero al menos se logró el empate. De igual forma confirmó que luego de la derrota con Águila hubo presión y la continuidad de Eraldo Correria estuvo en veremos.

"Si hubo una reunión, pero nosotros como jugadores apoyamos al profesor. Para nosotros está haciendo un buen trabajo y por eso lo apoyamos", señaló Iraheta.