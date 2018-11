Presidente de Firpo presentará denuncia ante la Fiscalía por intento de amaño

El presidente de Luis Ángel Firpo, Modesto Segovia Torres, dijo sentirse molesto y a la vez decepcionado por los fuertes rumores que apuntan a un posible intento de amaño de partidos que Firpo ha disputado en las últimas jornadas en la liga nacional.

A través de un comunicado oficial, la dirigencia pampera señaló los hechos suscitados a partir del encuentro del pasado 22 de septiembre ante Pasaquina en el Marcelino Imbers de La Unión donde el equipo ultralempino perdió 1-0 ante los unionenses por la jornada 11 del torneo Apertura.

El dirigente usuluteco aseguró que “todo esto pasa por una denuncia que me hizo telefónicamente un personaje de nuestro fútbol el cual me reservo su nombre y que cuando me reuní con él de manera personal me sugirió que fuera a ver el partido en Metapán por la fecha 16 el pasado 20 de octubre porque ese partido estaba ya arreglado para perderlo”, afirmó Segovia Torres. “En lo personal no viajo a ver los partidos del equipo cuando juega de visita a excepción al partido ante Audaz por la amistad que tengo con don Juan Pablo (Herrera), por eso asistí a ese partido y tal como sucedió en el juego ante Pasaquina los jugadores que no están de acuerdo con esta práctica me dijeron que hubo pleito en el camerino con los otros jugadores que están actuando de manera pasiva y sin responsabilidad dentro del equipo”, señaló.

El pope del equipo ultralempino confirmó que “para el partido ante Pasaquina ex jugadores de Firpo que militan actualmente en ese equipo me confirmaron que ese pleito en el camerino de Firpo se hizo en La Unión y se repitió en Metapán. Como dirigencia tenemos indicios de qué jugadores están envueltos en este penoso caso pero por razones obvias no lo divulgaré por el momento y que tal como lo dije en el comunicado oficial es un acto de burla y una falta total de respeto para todos los aficionados, jugadores, cuerpot écnico y dirigentes de Firpo que se hagan estas prácticas.”

Segovia Torres confirmó que denunciará este hecho ante las autoridades competentes y adelantó que “esta tarde me presentaré a la Fiscalía General de la República (FGR) a presentar la denuncia respectiva para que investiguen por ser un delito, así como he solicitado audiencia al comité ejecutivo de la FESFUT a fin de reunirme con ellos y tocar este bochornozo caso para que ellos lo investiguen a fondo”, señaló.