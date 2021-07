Presidente de FEDEFUT confirma un caso positivo en la selección de Guatemala

El presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala (FEDEFUT), Gerardo Paiz, aseguró que el jugador que resultó positivo a las pruebas PCR de su selección no tuvo interacción con el resto del plantel guatemalteco en su sede en Dallas, por lo que no cree que afecte la realización del juego de esta noche ante El Salvador por el grupo A de la Copa Oro de la CONCACAF.



"Solo tenemos un jugador positivo de COVID-19, se llama José (Andrés) Ruiz y no ha tenido contacto alguno con el plantel, él llegó a la sede procedente de Miami y ya venía infectado cuando se le hicieron las pruebas, por lo que está aislado del grupo", indicó el dirigente guatemalteco a El Gráfico.

#SeleMayor ��Rafael Loredo - DT Interino “es un orgullo poder dirigir a la Selección Nacional”. #VamosGuate ��������⚽️ pic.twitter.com/ripy2j3d89 — FEDEFUT GUATE (@fedefut_oficial) July 10, 2021

Páiz confirmó además que el jugador del Cobán Imperial "no es titular en la selección, está aislado de todos porque no queremos afectar ni a El Salvador ni a nadie está noche, por lo que no veo inconveniente en jugar el partido", argumentó el dirigente centroamericano quoen restó importancia a la posible prueba que pueda hacer la CONCACAF horas antes del duelo de esta noche ante los cuscatlecos porque confía en que el plantel está libre de contagio.

"No me interesa la prueba que desean hacer, no me interesa, el plantel está bien", indicó.