Presidente de El Vencedor: "Vamos a ser locales en Santa Elena en primera división"

Marlon Claros fue hasta este domingo el presidente de El Vencedor. Dijo que desde este martes dejará el equipo en manos de la municipalidad de Santa Elena.

En primera instancia, el equipo quedará en manos de José Ferrufino, alcalde de Santa Elena y médico del equipo tabudo. Pero antes de irse, Claros dijo que dejará las cuentas del plantel al día.

Por su parte, José Ferrufino dijo que desde este lunes hará las gestiones para que el plantel juegue en primera división luego de lograr el ascenso con el triunfo en penaltis por 6-5 ante San Pablo.

Ferrufino entiende las exigencias para los equipos de liga de privilegio, sobre todo, por la licencia de clubes, pero garantizó que el equipo competirá en primera. A eso agregó que el equipo jugará en Santa Elena en sus compromisos de local.

"Tenemos en comodato la infraestructura del estadio. Lo tenemos para cien años. Tengo el derecho para aportarle a ese inmueble. No hay problema. Adelanto a este medio que para esta semana tengo una cita en la embajada de China para buscar apoyo. Solo necesito $170,000 para gradas y camerinos. Si no me dieran los tiempos, ni modo, tendríamos que jugar en una cancha alterna. Pero le prometo al equipo que vamos a jugar en Santa Elena", indicó Ferrufino en pláticas con EL GRÄFICO.

De acuerdo con el alcalde tabudo, se buscará apoyo con la cooperación holandesa.

"La plantilla va a aumentar, pero eso va a depender de cuántos aportes vamos a recibir. Como alcaldía no puedo aportarle a un club profesional, así que tengo que buscar la gestión para ver de dónde lo ayudamos", dijo.

¿Qué pasará con Giovani Trigueros?

Por otra parte, Giovani Trigueros, timonel que le dio el ascenso a los tabudos terminó contrato. Quedó a la espera de lo que va a decidir la dirigencia. Pero Ferrufino garantizó que Trigueros seguirá. "El profesor se lo merece", dijo el alcalde de Santa Elena.