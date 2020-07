Presidente de El Vencedor: "La vida vale más que un torneo de fútbol"

El Güiri Güiri al Aire analizó la situación de los equipos de tercera y segunda división de fútbol con los enlaces telefónicos de Miguel Osorio, presidente del Juventud Olímpica Metalío y de Nelson Funes, presidente de El Vencedor, respectivamente.

El directorio de la tercera división profesional anunció que la temporada 2020-2021 iniciará con la participación hasta el momento de 24 equipos diseminados en cuatro grupos pertenecientes a las zonas Centro, Occidente y Centro-Oriente.

"En nuestro país ya hay dirigencias, de tercera división sobre todo, que ya tomaron la decisión de no jugar, me parece de lo más serio y responsable. Creo que esa dirigencia está más cerca de la realidad que están sufriendo los jugadores y sus localidades...Ellos tienen un visión más clara de cómo están las cosas", comentó Cristian Villalta.

Al respecto, en la mesa más redonda, Miguel Osorio confirmó que el Juventud Independiente, equipo que él preside, no participará en el Apertura 2020 y justificó su decisión.

Osorio comentó que hace 15 días sostuvieron una reunión con la FESFUT y definió que los protocolos de bioseguridad analizados en ese encuentro son muy estrictos. "Ellos hacen mención de que si a algún jugador le pasa algo en el torneo, el equipo es responsable de lo que ocurra y quieren que los partidos sean casi a puerta cerrada, entonces a esta implicaciones se hace difícil participar".

Según el dirigente su decisión de no jugar no afectaría su categoría, pero mostró inconformidad con el anuncio posterior que hizo la FESFUT al avalar el ascenso y congelar el descenso.

"Mencionaron que no habría ascensos ni descensos, pero resulta que después si va haber ascenso, la FESFUT a veces maneja un discurso y salen haciendo otro. Don (Hugo) Carrillo dijo que no tuviéramos temor en que no nos quitarían la categoría o íbamos a tener alguna sanción", recordó.

El protocolo sanitario es difícil de cumplir para varios equipos de la tercera división. "Hablaron de 1,000 dólares de entrada y lo demás sería para bioseguridad...Hay algunos equipos que tienen buena institución y están apoyados por alcaldías pero hay equipos que ni siquiera cumplen las condiciones necesarias porque ni donde sentarse tienen ni donde cambiarse, las canchas ni las medidas dan", mencionó Osorio.

Miguel Osorio también reveló que en el caso de sus jugadores la mayoría genera ingreso del trabajo agrícola y torneos amateur en la zona. "Algunos de nuestros futbolistas son agricultores y la mayoría de jugadores se dedican al campo. El jugador más caro que tenía Juventud Olímpica Metalío andaba entre 160 dólares y el resto en 100 dólares".

"Cartel de liquidado a la tercera división. No pueden y no deben porque van a complicar el sistema. No tienen patrocinadores y no se transmiten por radio o televisión", recalcó Eugenio Calderón.

También hubo enlace con Nelson Funes, presidente de El Vencedor de la segunda división, equipo que mantiene la decisión de no participar en el Apertura 2020.

"Hemos considerado salvaguardar las vidas de los jugadores, de la afición y de todos los que se involucran en el deporte de Santa Elena, no vamos a estar en condiciones de participar, primero por la vida y las condiciones no están dadas", mencionó Funes.

Según el dirigente y en el caso de El Vencedor mantenía una planilla de $12,000 al mes. "Aún en tiempo normales las condiciones son bastante caóticas, limitadas y bajo estas circunstancias está peor. Es difìcil la situación que se vive y jugar sin público sería tirar al fracaso a los equipos".

Nelson Funes cree que por la pandemia cambia el panorama y no podrían cumplir con algunas de las medidas. "Nos están exigiendo un médico permanente para los entrenos y juegos y conocemos la realidad. Si es por la ayuda que se menciona de $7,000 para los dos torneos, además eso no es para pagar planilla sino que protocolos y esas condiciones no están dadas, tenemos que ser realistas y la vida vale más que un torneo de fútbol".

El dirigente de El Vencedor se mostró preocupado por el número de casos de contagio de coronavirus y prefieren pensar en el Clausura 2021. "Estamos dispuestos a participar el siguiente torneo y dar la batalla, en otras condiciones".

Funes reveló que no tienen contrato firmado con Manuel Carranza Murillo, técnico principal ni con jugadores y de cara al Apertura 2020 solo tenían acuerdo verbal. "No habíamos hecho precontrato, uno tiene que tener el tacto y el cuidado, gracias a Dios por ese lado no tenemos ningún problema".