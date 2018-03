Presidente de Dragón: “Me han dejado un solo desorden”

Después de la renuncia de Víctor Coreas como estratega del Dragón, esta mañana, el presidente del conjunto mitológico, Juan Rivera, ofreció una conferencia de prensa urgente en San Miguel para hablar sobre la situación interna que se vive en el equipo, a falta de nueve jornadas para el final de la fase regular del Clausura 2017.

Rivera dijo que la salida de Coreas es retroceder en un camino que el plantel escupefuego ya habia avanzado, con dos triunfos al hilo ante Limeño por 3-0 y Metapán por 2-1.

"Desde que llegué a la presidencia del Dragón (hace dos semanas) traje a ese señor (Víctor Coreas) e hizo buen trabajo. Administrativamente le di vuelta a todo lo que habáa acá. Estos muchachos (jugadores) por persignarse se aruñaron la cara. Cagaron el proyecto y ahora vamos de vuelta al hoyo en que estábamos", apuntó Rivera.

Rivera trajo a cuenta que la dirigencia que estaba al frente del Dragón, antes de su llegada a la presidencia, no había dado dinero a los jugadores.

"Yo quedé de darles dinero de lo que cayera en Chapeltique (el fin de semana). Se lo lleve hoy a las 9:30 de la mañana, pero el entreno era a las 8:30. Ellos esperaron hasta que yo llegara, pero el profesor Víctor Coreas se molestó porque dijo que ese no era profesionalismo. Tiene razón. Cuánto tiempo pasó que no les dieron ni cinco centavos a los jugadores. Apenas es un partido el que yo he administrado como local. Gracias a Dios cayeron unos centavos y se los dimos a los jugadores. Pero ahora está que no tenemos técnico. Esa es la realidad", apuntó el dirigente, quien fue el de la idea de que Dragón debía irse a jugar a Chapeltique.

PIDE EXPLICACIONES

"Nunca me imaginé que esto pudiera pasar, anoche (domingo) que me acosté a dormir, cansado de tanto trabajo para el equipo. No pensé que nos íbamos a quedar sin técnico. Quiero que den la cara las personas que antes de mi llegada a la presidencia estaban al frente. Han dejado un solo desorden. Yo no sé quiénes eran. Acá no encontré cabezas ni pies. Ahora los jugadores están en contra de la institución. Yo vine solo haace dos semanas. No tenían cancha para entrenar, viáticos ni nada", apuntó Rivera.

Por ahora, el presidente del Dragón no tiene nombre del sustituto de Coreas. "Hoy en la noche debo reunirme con Orlando Turcios, uno de los propietarios del Dragón, para ver qué decisión vamos a tomar", indicó.