Presidente de Corinto FC: "Vamos a buscar sacar de cualquier manera el torneo"

Lunes picadito, con muchas vibras positivas y sobre todo encarando temas que quedaron rebotando durante el último fin de semana; así fue el ambiente en cabina del Guiri al Aire donde nuestros panelistas, Cristian Villalta, Rodrigo Arias y Eugenio Calderón calentaron la mesa más redonda del deporte en el país, tal como lo hiciera Arias al sacar a cuenta el triunfo agónico de los Lakers de Los Ángeles ante los Nuggets de Denver en el juego dos de la final de la Conferencia del Oeste en la NBA.

"Me quedó con la NBA, Los Lakers tuvieron un partido increíble con una canasta de Davis. Va ganando la serie y es el favorito", comentó nuestro panelista al resumir con qué se había quedado de todos los acontecimientos sucedidos entre sábado y domingo en nuestro país.

Sobre ello, se contactó telefónicamente con Armando Villatoro, presidente del equipo Corinto FC de la tercera división profesional quien tuvo problemas con su inscripción federativa el pasado viernes por la mañana luego que el Gobierno Central decretara ese mismo día un cerco sanitario por una posible rebrote de contagio del COVID-19 en dicho poblado del departamento de Morazán.

"Gracias a Dios estamos todos bien en casa, lamentando todo esto que ha provocado que nuestro pueblo haya sido famoso en el fin de semana", destacó el dirigente quien lamentó además que dicho encierro haya afectado también a su equipo de fútbol.

"Seguimos con la mente puesta en participar en el nuevo campeonato, pese a que hemos tenido problemas para conformar el equipo. El técnico Alfonso Guzmán al final no quiso seguir con el plantel, así como tres de nuestros jugadores desistieron participar en este nuevo torneo", admitió Villatoro tras la consulta de Villalta si participarán en el torneo de liga de tercera división previsto su inicio el próximo 3 de octubre a nivel nacional.

Villatoro reafirmó que "acá en Corinto todos hemos salido afectados por esto de la pandemia, a Dios gracias ningún jugador del equipo ha salido positivo, creo que el 90% del plantel ha logrado hacerse las pruebas para detectar el virus", indicó el dirigente oriental quien confirmó a la mesa que trabajo grupal no ha existido.

"No hemos trabajado ningún día, es difícil trabajar así, los amistosos han sido suspendidos para todas las ligas, acá en Corinto ya se levantó el cerco sanitario pero amanecimos con el mismo problema en Gotera. "Un 80% de los jugadores se sometió a las pruebas COVID-19, tenemos algunos que están a prueba y algunos no se sometieron (al examen)", destacó.

Sobre la manera en que buscarían sobrevivir con el equipo tras confirmar que aún desconocen si el torneo Apertura 2020 se jugará a puerta cerrada, Villatoro admitió que "vamos a buscar sacar de cualquier manera el torneo, sea que nos permitan jugar con público o a puerta cerrada. Vamos a ver cómo nos vamos a rebuscar con algunos comités en los Estados Unidos o con patrocinadores locales", acotó.

El tema trajo un debate en la mesa entre los tertulianos.

"La FESFUT debe brindar las reglas antes de iniciar su torneo, si tienen un problema que no esté contemplado en sus bases de competencia, los equipos deben tener claro las medidas sanitarias que deben seguir, pero si sigue la desinformación como hasta ahora, creo que tendremos un escenario de deserción, de incertidumbre y de desconfianza, creo que tendríamos un escenario a la buena de Dios", admitió Arias.

LÍO EN PANAMÁ

A mitad del programa se logró contactar telefónicamente con Julio Leroy Shebelut, veterano periodista quien es reconocido en redes sociales de su natal Panamá como el "Rey de la Gambeta" y quien pintó muy bien la problemática que se suscitó el pasado viernes cuando los preseleccionados panameños anunciaron a través de un comunciado oficial que se retiraban de la concentración bajo el mando del técnico danés-español Thomas Christiansen luego de conocer de manera oficial que la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) anunció en un comunicado oficial la cancelación del torneo Apertura 2020 en atención a la petición de las autoridades de salud de dicho país a raíz de un alza de afectados por el COVID-19 detectado en un equipo de béisbol de la liga de Panamá la semana anterior.

"La llamada burbuja se rompió, los jugadores abandonaron la concentración. Ahora se dice que la liga si se va a jugar y arrancaría a finales de octubre, un pose de último momento de los federativos retractándose al comunicado del pasado sábado", destacó el comunicador deportivo de origen panameño.

Shebelut aseguró que la crisis de la pandemia en su país ha golpeado fuerte a todos los atletas, especialmente a los futbolistas quienes han tenido que reinventarse para sobrevivir fuera de los campos de fútbol.

"Aquí hay 500 jugadores desempleados, la situación es bastante complicada, la mayoría de los jugadores de nuestra liga la están pasando mal", comentó.

En la recta final del programa se recordó el natalicio deportivo de uno de los equipos que más han marcado la historia de nuestro balompié en las últimas tres décadas, nos referimos a Luis Ángel Firpo que arribó este lunes 21 de septiembre a 97 años de fundación en la ciudad de Usulután.

"Firpo se llamó inicialmente Tecún Uman, pero se refunda con el nombre de Luis Ángel Firpo con el señor Denis como su primer presidente y jugaba solamente en la zona oriental donde en noviembre llegaba a las festividades deportivas en san Salvador. ganó un par de torneos de oriente en la década de los años 40", destacó Arias.

Para ello, se contactó telefónicamente con el brasileño Carlos Lopes Neves, ex portero de los pamperos en la década de los años 80 y conocido en el ámbito futbolístico de esa época como "Carlinho".

"pasé ayer (domingo) por el parque central de Usulután y la fiesta de los aficionados de Firpo fue grandioso. Tengo muchos recuerdos e Firpo, fueron 10 temporadas con ellos, tiempos felices, estuve allí en 1976 y terminé en 1988, estuve con el Peñero Vásquez, (Luiz Nelson) De Moraes, Paco Jovel, el finado (Luis Abraham) Coreas, recuerdo también cuando llegó (Leonel) Cárcamo Batres al equipo, era un chele cipotón", destacó el ex jugador brasileño quien estuvo como preparador de porteros en El Vencedor de Santa Elena en el torneo anterior de la primera división.

Lopes Neves admitió que "cuando llegué en esa época al Firpo, era un equipo que peleaba no descender, logramos tres temporadas consecutivas que se clasificó a las finales, fueron años maravillosos. Paco Jovel fue un enorme jugador quien hizo pareja con el paisano De Moraes. Cuando don Sergio Torres asumió la presidencia yo estaba casi en mi retiro", aseguró el ex jugador quien admitió que no tiene equipo por ahora para la nueva temporada.

"Fue portero de un equipo con muchos jugadores extranjeros que marcaron época", recordó Villalta.