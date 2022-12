Presidente de Brasil reacciona a la eliminación de la selección en Catar

El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este viernes que la selección "merecía más", tras ser eliminada del Mundial de Qatar al caer en la tanda de penaltis contra Croacia en cuartos de final.

"Brasil se esforzó, Neymar hizo un bello gol y el equipo merecía más. Mis felicitaciones a los jugadores y a la comisión técnica. Vamos adelante, que en la vida jamás podemos desistir", dijo Lula en su cuenta de Twitter.

La selección brasileña cayó en la tanda de penaltis tras empatar 1-1 con dos goles en la prórroga, el primero de ellos de Neymar.

El presidente saliente, Jair Bolsonaro, no se ha manifestado todavía acerca de la eliminación de Brasil y no se espera que lo haga, puesto que no ha hecho ni una declaración sobre el Mundial.

Desde que perdió las elecciones del 30 de octubre, Bolsonaro guarda completo silencio y casi no ha hecho apariciones en público.