Presidente corporativo del Águila asegura que no pagarán a jugadores si no trabajan

Los jugadores del Águila decidieron irse a paro desde ayer, debido a que no han tenido respuesta de parte de la dirigencia en cuanto a los salarios de febrero. Ya han pasado 14 días del siguiente mes, por lo que los jugadores pusieron pausa en su trabajo.Esta tarde, el plantel está citado para trabajar, pero habrá que esperar cuál será la decisión del plantel migueleño.Ante esa postura de los jugadores, el presidente corporativo del equipo emplumado, Pedro Arieta Vega, fue claro en que han tenido inconvenientes para sufragar los gastos del pago de jugadores y cuerpo técnico"No les hemos podido pagar y los jugadores no quisieron entrenar. Solo les debemos febrero. Esperamos pagar esta semana, si Dios permite. Pero todos los equipos están en mora. El fútbol es problema de país. Nunca hemos estado en esta situación", apuntó Arieta Vega, en plática con EL GRÁFICO.Luego, Arieta indicó que la decisión de los jugadores de no entrenar es de cada quien."Ellos, como jugadores, saben lo que les afecta. Es responsabilidad de cada quien. Nunca hemos dejado de pagarles. Hemos tenido algunos atrasos, pero nunca hemos dejado de pagar. Esto es cuestión de conversar. Pero el día que no trabajen no se les paga. ¿Cómo se les va a pagar si no trabajan? Pero no quiero hacer tragedia de esto", apuntó Arieta Vega.Se buscó la versión del presidente del plantel naranja, Pedro Ariera Iglesias, pero se conoció que está fuera del país.