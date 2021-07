Presentador de Sports Center: "Quitarle la localía a México en Texas, eso es noticia"

Antonio Rodríguez, presentador de Sports Center de la cadena ESPN, analizó en el programa radial Güiri Güiri al Aire el triunfo 1-0 de México ante El Salvador en el cierre del grupo A de la Copa Oro que logró la noche del domingo en el estadio Cotton Bowl.

De entrada, Rodríguez opinó que la selección de México sobrevivió ante El Salvador y fue una buena oportunidad para el equipo dirigido por Hugo Pérez.

"Con todo lo que se habla aquí y ustedes nos ven en ESPN con la señal que hacemos, hay quienes hasta se regocijan de esta selección que casi nos sentimos Italia, campeón de la Eurocopa y la verdad es que un partido como el de ayer pone las cosas en perspectiva de lo bien que se juega fútbol en el área, siempre se sabe que cuando México va al Cuscatlán sufre como nunca en su vida", fue la primera valoración de Antonio Rodríguez.

Según destacó el presentador de SportsCenter no lo sorprendió el nivel futbolístico de El Salvador porque le viene dando seguimiento pero sí mostró sorpresa por la cantidad de aficionados salvadoreños en el Cotton Bowl.

"La entrada que hicieron los salvadoreños y quitarle la localía a México en Texas, eso es noticia. No tengo el dato cuántos centenas de miles, no sé si millones de salvadoreños habrá en los Estados Unidos pero mexicanos son más de 30 millones, es otro país que está allá y en Texas serán fácilmente unos ocho millones de mexicanos, es otro México que está allá y que El Salvador le haya quitado la localía a México eso a mí me parece que ya nos iba diciendo qué tipo de partido íbamos a ver", recalcó.

El periodista de la cadena televisiva también comentó sobre las críticas para la selección mexicana. "Ha habido muchas cosas y la gente no está tan feliz con los resultados y la Federación Mexicana de Fútbol en esta idea de la gallina de los huevos de oro, que no vimos ayer, le ha faltado el respeto a los paisanos en Estados Unidos. Creen que si llevas al equipo sub-23, México se está preparando para los olímpicos y llevaron un equipo sub-23 y lo presentaron como la selección mayor...La Federación piensa que todo lo que sea México se va a vender en los Estados Unidos".

"Ya lo vimos en aquel partido sub23 que la afición no respondió y ya vimos ayer que El Salvador salvó esa entrada para Concacaf", recalcó.

También consideró que México se llevó el resultado pero El Salvador jugó bien.

"Al final del día son tres puntos para México, es el líder del grupo A y le quitó el invicto a El Salvador y el que resuelve es México...Yo me voy a ir con México porque México es el que gana el partido y solo hay una estadística que importa en el fútbol y es el marcador y México se lo llevó bien o mal, sufriendo pero México es el que tiene que salir con más mérito porque se llevó el resultado y El Salvador jugó muy bien; jugar bien no sirve de nada si no haces los goles", expresó.

A criterio de Rodríguez a México lo puede complicar Honduras. "No es un secreto que Honduras es equipo con un proceso distinto a El Salvador y a Costa Rica que está en un renovación y a Estados Unidos lo estamos dando por descartado y es quizá el peor error de soberbia del fútbol mexicano que va con un equipo C y otro gran error puede ser medio descartar a Catar que es el campeón asiático, pensamos que es Honduras el rival a vencer aquí".