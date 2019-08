Preolímpico sub-23 de CONCACAF ya tiene fecha y sede

El torneo preolímpico de CONCACAF en rama masculina ya tiene fecha. Este miércoles, la dirigencia de UNCAF confirmó a EL GRÁFICO, desde Guatemala, que la eliminatoria sub-23, que se jugará con dos grupos de cuatro selecciones cada uno, será del 20 de marzo al 1 de abril de 2020 en Guadalajara, México.

Habrá solo dos plazas disponibles para Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Para ese certamen, el equipo cuscatleco, dirigido por Guillermo Rivera, ya tiene plaza asegurada, tras dejar en el camino a Panamá, con global de 3-1, en una serie a visita recíproca, disputada el 17 y 21 de julio pasado.

Costa Rica y Honduras serán los otros representantes de Centroamérica. A ellos se suman, México, anfitrión, Estados Unidos y Canadá. Los dos del Caribe quedarán definidos el próximo mes.

En cuanto al sorteo de ese certamen, CONCACAF deberá anunciar fecha en los próximos días. Habrá que esperar si la dirigencia de la FESFUT enviará a esa actividad al seleccionador sub-23. Luego de que lograra la clasificación al Preolímpico, el federativo, Américo Rodríguez, dijo que darían respaldo a Rivera, para que el timonel pueda hacer su trabajo a plenitud.

A seguir visorías

Por su parte, este martes, en charla con EL GRÁFICO, Rivera dijo que seguirá yendo a los estadios a ver a sus jugadores, para darle continuidad al trabajo de ellos en sus equipos. En la tarde de este miércoles, Rivera estará en el juego entre El Vencedor y Sonsonate, por la fecha 4 del Apertura 2019. El timonel nacional había estado antes en San Miguel y Santa Rosa de Lima, por la jornada 3.

"Estamos dándole siguimiento a los jugadores con mis asistentes. Me alegra que algunos estén teniendo participación. También me alegra que Roberto Domínguez haya vuelto y que esté teniendo minutos con Santa Tecla. Es una garantía. Ando en todas las canchas, porque no es lo mismo ver a que te cuenten", dijo Rivera en plática con EL GRÁFICO.

En el caso de Domínguez, puede estar de vuelta en las canchas, tras superar un esguince grado 1, en el juego de ida ante Panamá, el pasado 17 de julio, por la eliminatoria de UNCAF, que fue a visita recíproca.

Clasificados a Preolímpico de COINCACAF

Norteamérica

México sede

Estados Unidos

Canadá

Centroamérica

El Salvador

Costa Rica

Honduras

Pendientes dos del Caribe