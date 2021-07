Prensa mexicana espera un equipo de El Salvador agresivo ante el "Tri"

Ya comenzó la cuenta regresiva para que El Salvador y México se vean las caras en el Cotton Bowl de Dallas en lo que será el último duelo de la fase de grupos y se definirá el primer lugar del grupo A de la Copa Oro. Muchos periodistas aztecas están sorprendidos con el nivel que ha mostrado el equipo de Hugo Pérez y esperan a una selección salvadoreña como un rival ‘duro’.



Uno de los programas más reconocidos con periodistas mexicanos en Latinoamérica es el de ‘Fútbol Picante’ en la cadena ESPN. Para los periodistas aztecas, el equipo que dirige el ‘Tata’ Martino todavía no se puede calificar su participación en este certamen por el nivel inferior que tienen las otras selecciones aunque hay que recordar que el ‘Tri’ no pudo vencer a la escuadra caribeña de Trinidad y Tobago en el primer duelo de la copa Oro.



Los periodistas se pararon a analizar brevemente el encuentro que sostuvo El Salvador en contra de Trinidad y Tobago en Dallas que terminó con la victoria cuscatleca por 2 a 0 con los goles de Jairo Henríquez y Walmer Martínez.



El reconocido periodista y presentador de televisión, David Faitelson no quiso entrar en mucha polémica con el encuentro entre aztecas y cuscatlecos pero sí remarcó la obligación que tiene México en esta Copa Oro.



“No va a ser un partido fácil, se define el primer lugar aunque todo apunta a que México ganará el grupo. Hay que mencionar que cualquier resultado en este torneo que no termine con el campeonato de México en la Copa Oro, será un auténtico fracaso”, detalló Faitelson.



“Es un equipo peleador de El Salvador, pelea mucho y mete la pierna duro. A mí me sorprendió el resultado que obtuvo El Salvador sobre Trinidad y Tobago a quienes le ganaron por dos goles”, dijo José Ramón Fernández, periodista de ESPN.



Por otro lado, el ex referente del fútbol mexicnao, Hugo Sánchez, también brindó su opinión acerca del fútbol salvadoreño donde recordó la eliminatoria mundialista de 1981 en Tegucigalpa cuando El Salvador le arrebató el boleto a México para el mundial de España.



“Tengo ese recuerdo ahí de Honduras cuando nos eliminaron y arrancando el partido me dieron un cabezazo en la nariz y terminé con el tabique desviado. Ojalá este partido del domingo se recuerde por lo deportivo y no por las patadas y lo ríspido. Hay que ponerle ojo al VAR cuando se enfrenten a estas selecciones por el tema de las lesiones”, comentó Sánchez.



Siempre en el mismo programa, el periodista Mauricio Ymay siempre deja a la selección de Martino como la favorita para ganar el grupo y mencionó a dos jugadores ‘veteranos’ del equipo salvadoreño.



“México tiene la obligación de ganarle a El Salvador. Esta selección salvadoreña tiene jugadores veteranos como el caso de Rugamas y Cerén. La selección azteca tiene que mejorar en lo futbolístico por más de que le haya ganado a Guatemala 3 a 0”, expresó.