Prensa en Inglaterra destaca "la mejor noche europea" de Pep Guardiola con el City

La prensa inglesa destacó este sábado el triunfo del Manchester City ante el Real Madrid como la "mejor noche europea" del técnico Pep Guardiola desde que dirige al cuadro inglés.







"Su mayor éxito desde que llegó al City", exhibe en sus titulares la cadena británica Sky Sports, quien apunta que los ingleses fueron "demasiado buenos" para los Blancos.







"El Real fue derrotado tanto en la ida como en la vuelta, algo que no pasaba desde hace más de una década", aseguró la cadena de televisión en su versión web.







Por su parte, la BBC, destacó el hecho de que el City fue muy superior al Real Madrid incluso sin tener a su delantero Sergio Agüero, quien se encuentra recuperándose de una operación de rodilla en Barcelona.







"Puede que el Manchester City tenga que lidiar con la baja de Agüero para lo que resta de competición, pero la manera en la que jugaron contra el Real Madrid demuestra que son capaces de conquistar Europa sin él", aseguró la cadena pública del Reino Unido.







Según el periódico británico The Guardian, la actuación de este viernes en el Etihad Stadium, en el que derrotaron por 2-1 al Real Madrid con goles de Raheem Sterling y Gabriel Jesús, fue la mejor actuación de los 'Sky Blues' en esta competición.







"Eliminaron por primera vez a Zidane tras una racha de doce eliminatorias ganadas y seguramente cojan la confianza suficiente para intentar ganar la Copa de Europa por primera vez en su historia", dijo The Guardian.