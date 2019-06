Prado, DT del FAS: "En el equipo están los que quieren estar"

Para el certamen de Apertura 2019 habrá cambios significativos en la plantilla de FAS. Raúl Renderos, quien en competencias anteriores fue capitán, Jorge Morán y el argentino Juan Aimar son ejemplos de las piezas de las que se prescindirá.

Al respecto, el timonel del conjunto santaneco, Erick Dowson Prado, puso las cartas sobre la mesa en cuanto a los jugadores que ahuecaron en las filas asociadas.

"Están los jugadores que deben estar por rendimiento y también los que siempre mostraron un interés por estar en el club. Hay que recalcar que de los jugadores que se fueron, a dos o tres de ellos se les había ofrecido una renovación de contrato, no una ni dos veces, hasta tres veces", explicó este jueves.

"Quisieron poner una fecha límite para dar una respuesta y me parece que eso no es estar comprometido con el equipo. Están los jugadores que desean estar en el club", explicó Prado en charla con Deportes Grupo LPG.

Prado también aclaró que en algunos casos de salida de jugadores le tocó tomar la decisión solo a él.

"Pero ya había una lectura en el club a mi llegada. No es algo nuevo. Sí tomé decisiones en algunos casos, pero me parece que tampoco estaban con el compromiso que requiere representar al club más grande de El Salvador. Pero no vale la pena hablar en qué casos me tocó decidir a mí. Es importante que la afición sepa que se ha quedado el grupo que ha mostrado un compromiso real", dijo Dowson Prado a esta redacción, en la última práctica en Santa Ana.