Posadas tiene su proyecto de comida rápida

Que el fútbol se vaya a desarrollar con normalidad no es algo factible para el defensor nacional, Marcelo Posadas, quien en los últimos días rescindió su vinculación con el Jocoro y analiza no continuar como jugador activo. En su lugar ha decidido dedicarse a expandir un negocio de comida rápida junto a su cuñado en donde el zaguero es el chef.

Posadas se dedica a la coordinación del pequeño restaurante hasta la preparación de los alimentos. De vez en cuando también le toca hacer la entrega a domicilio cuando hay bastante demanda y eso le ha motivado para dedicarse de lleno al "Kchimbón", que es el nombre del establecimiento, y que tiene en su menú hamburguesas, hot dogs, churrascos.

Están ubicados en San Miguel, con un local propio, pero debido a las restricciones por el COVID-19 han tenido que hacer las ventas a través de redes sociales y luego hacen la entrega a domicilio. Empezaron con tres días a la semana pero debido a la buena demanda, prácticamente todos los días dan el servicio.

"He estado apoyando a mi cuñado con un negocio que abrimos hace un año y me he dedicado en todo el tiempo en esto. Nos toca hacer de todo pero es algo que me gusta y es algo que nos ha ayudado a sobrellevar el día a día porque ya llevamos casi cuatro meses sin fútbol y sin ingresos. Entonces esto me ha ayudado mucho", dijo Posadas.

La cosa no se queda ahí pues en un futuro quiere establecer un negocio propio y expandirse. La manera de aprender fue peculiar, pues con el fútbol aprendió a cocinar "porque me gustaba hacer los asados con los equipos. En el fútbol han venido extranjeros y ellos traían eso de hacer los asados, a mí siempre me gustó y aprendí de ellos". Luego lo hacía en casa y le dio el toque hasta que se alió con su cuñado.

El fútbol, pendiente

Posadas confirmó que no seguirá con el Jocoro y llegó a un acuerdo con la directiva para rescindir y esperar otras alternativas. Sin embargo, el zaguero reconoce que al menos, en este año, las cosas no serán como antes puesto que sólo se disputarían un par de meses el campeonato.

"Llegamos a un acuerdo con don Leonel (Hernández, presidente fogonero) y le agradezco todo el apoyo que me dio. Me respondieron muy bien ¿El futuro? Aún lo estamos valorando porque vos sabés lo que se vive día a día y cómo se ha visto desprotegido el jugador en los contratos. Si hay torneo (Apertura 2020) lo máximo que se van a cobrar en el año andaría por cinco o seis meses y eso es complicado ", dijo.

Posadas dijo que valora si seguirá en el fútbol "porque es algo que tengo que verlo con la familia. Yo estoy activo, entrenando si sale algo concreto, pero no me voy a desprender del negocio pues es más estable". Otra de las alternativas es que pueda ir a Estados Unidos con su familia para buscar nuevos horizontes "porque quiero lo mejor para mis hijos".

El defensor jugó siete partidos con los fogoneros el pasado Clausura 2020 de los 11 que se llevaron a cabo. En total suma 144 juegos en primera división en donde ha anotado cinco goles. El Jocoro fue su sexto equipo en el circuito mayor en donde militó en equipos como Santa Tecla, Universidad, Águila, Dragón, y Pasaquina.

"Se hizo un buen trabajo con el Jocoro desde el año pasado. Se jugó bien y gracias a Dios se mantiene el equipo en la primera división. De momento todo está en veremos y hay que esperar si sale alguna oferta", finalizó.