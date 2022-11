Portugal sufre pero logra derrotar a Ghana

Después de días, semanas, tremendamente convulsas, que derivaron en el anuncio del fin de su relación con el Manchester United, Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador que marca en cinco Copas del Mundo y lo pudo celebrar gracias a un tanto de Joao Felix y otro de Rafael Leao que preservaron los puntos ante Ghana (3-2).



El astro de Madeira, tremendamente emocionado cuando sonó por megafonía el himno luso, respiró por fin con tranquilidad y feliz tras tanto tormento durante los últimos meses. Tenía marcado en el calendario el inicio de este Mundial y quizá toda esa tensión la dejó escapar con los ojos húmedos antes del partido.



Se le notó con muchas ganas de demostrar y demostrarse. Fue de lo más activo de un partido tedioso, aburrido al máximo durante una hora, casi hasta que el propio Cristiano Ronaldo 'fabricó' el penalti de Mohammed Salisu y que no desperdició para adelantar a las 'Quinas' y batir su récord mundial.



No obstante, la alegría portuguesa rápidamente se tornó de nuevo en tormento por el rápido empate de Andre Ayew al aprovechar un mal funcionamiento de la zaga lusa, pero en la locura en la que entró el partido apareció Joao Felix, hasta entonces un tanto timorato y poco decisivo en los últimos metros, para devolver el mando al equipo de Fernando Santos y dar el lustre de la victoria al récord del '7'.



La guinda y la sentencia la puso poco después Rafael Leao, que acababa de entrar, aunque no pudo estar tranquilo porque Ghana acortó distancias por medio de Osman Bukari a poco del final, cuando Cristiano Ronaldo había sido reemplazado.



Llevaba Portugal tres fases finales mundialistas sin ganar en su estreno, y lo cierto es que le costó notablemente cerrar esta mala racha porque durante una hora cayó en la trampa del juego de posesión sin profundidad.



Absolutamente lento en todas sus acciones, se hizo muy previsible para un cuadro ghanés que se pertrechó atrás, cerró espacios y tan solo buscó alguna contra con Iñaki Williams y Andre Ayew.



Ni siquiera con un arsenal ofensivo formado además de por Cristiano y Joao Felix, por gente de la categoría de Bernardo Silva o Bruno Fernandes podía Portugal encontrar el camino. Tan solo en determinados momentos lo hacía a través del exmadridista, a quien incluso se le anuló un gol por falta sobre Alexander Djiku.



La estrategia le estaba saliendo a la perfección al cuadro de Otto Addo y le estaba complicando enormemente a Portugal, que caía una y otra vez en una parsimonia por momentos desesperante, sin soluciones.



Lo encontró con una acción en la que Cristiano Ronaldo cayó ante Salisu y fue señalado el penalti que significó el primer tanto del choque, el récord mundial y el inicio de una última media hora de locura, en la que respondió con rapidez Ghana tras un fallo de la zaga lusa y Joao Felix comenzó a decidir el partido con su clase ante Lawrence Ati Zigi.



El delantero del Atlético de Madrid, que se había ganado el puesto en el equipo inicial, encontró también el refrendo a su trabajo con el gol y las 'quinas' el premio del triunfo con el consiguiente tanto de Rafael Leao, aunque con el sufrimiento postrero por el tanto de Osman Bukari y las inquietantes aproximaciones finales del conjunto ghanés.



Es una victoria más que importante para Portugal, que tras la decepción de quedarse fuera de la fase final de la Liga de Naciones con su derrota ante España y con su eliminación en los octavos de Rusia 2018, busca de nuevo ser protagonista en este Mundial.