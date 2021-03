Portu: “Nos vamos con mal sabor de boca”

“Nos vamos con mal sabor de boca porque el equipo ha luchado durante 93 minutos y lo ha dado todo. Hemos intentado aguantar el resultado, que era muy positivo para nosotros, el equipo merecía la victoria, pero en una jugada han conseguido el empate. Puntuar aquí no hubiese sido malo a priori, pero según se dio partido nos vamos con un sabor malo”, dijo en Movistar+ tras acabar el encuentro.



“La primera parte el equipo ha estado bien defensivamente. Les hemos dado el balón y lo han intentado. Nosotros no estuvimos finos en el último pase cuando buscábamos el contragolpe. En la segunda parte salimos muy bien, les encontramos las espaldas y sufrieron más allá del gol. Tuvimos una para el gol de Isak a pase mío, y creo que con el 0-2 el partido hubiese terminado, pero mi pase no fue del todo bueno”, continuó analizando.



Un partido en el que la Real Sociedad estuvo a punto de hacer bueno su gran inicio de la segunda mitad: “Nosotros sabíamos que ellos podían cambiar de sistema, que a veces jugaban con línea de tres atrás. Lo teníamos estudiado y trabajado. Nos hemos sentido más cómodos Mikel (Oyarzabal), Isak y yo en la segunda parte con más espacios”, comentó.



A pesar del empate, Portu no quiso descartar a su equipo en la lucha por los puestos que dan acceso a la ‘Champions League: “Nuestro objetivo es estar en Europa el año que viene. Por supuesto que miramos a estar en Champions, pero nuestro equipo es jugar Europa League, pero si este equipo lo da todo puede jugar la Champions”, declaró.