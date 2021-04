Porteros se unen a las felicitaciones a Nicolás Muñoz

Los porteros, usuales víctimas de Nicolás Muñoz, se unieron a las felicitaciones hacia el goleador panameño, quien ya empató el récord de Williams Reyes como máximo goleador en la historia del fútbol salvadorelo.

Guardametas de antaño como Misael Alfaro, Fidel Mondragón, y porteros de la última generación como Matías Coloca y Héctor Carbajal se sumaron a la cadena de reconocimiento al logro de Nicolás Muñoz

Todos coinciden en que las mayores virtudes de Muñoz son su dedicación, profesionalismo e inteligencia, claro, además de su olfato de gol.

"Yo jugué en contra de él y lo tuve como jugador en Águila cuando yo era el preparador de porteros en el 2015. El tipo es un profesional, se cuida, trabaja, es sacrificado, es un líder positivo y una persona que ayuda al compañero. Me atrevo a decir que es de los mejores cinco extranjeros que han venido y ha dejado huella a puro gol", dijo Misale Alfaro, exguardamenta nacional y ahora técnico de fútbol.

"Él deja una marca muy importante, es un tipo que se propone metas, las logra, es un auténtico casa goles. Nico tenía mucha velocidad, mucho olfato a gol, mucho remate, intuía muy bien la jugada", añadió Alfaro.

Por otra parte, Fidel Mondragón también se sumó a darle reconocimiento al logro de Muñoz en el fútbol salvadoreño. El "Tanga" jugó con Yuyu en Metapán cuando el equipo calero alcanzó el histórico triplete, y también fue rival cuando el panameño jugó en otros equipos.

"Él siempre entrenaba, siempre trataba de hacer bien su trabajo. Siempre trató de irse superando y la capacidad física y mental le ayudó mucho a irse superando. Él siempre tiene la visión de hacer las cosas de la mejor manera que a la larga prevalece", dijo Mondragón, quien ahora es parte de los preparadores de portero en las selecciones nacionales.

"Nico me metió muchos goles. Recuerdo una vez que me metió cuatro goles, estaba en Metapán y se fue a Águila, me metió cuatro o tres, pero él me hizo muchísimos goles y no me pesa contarlo, es una realidad", agregó Mondragón.

En la carrera de Nicolás Muñoz, también añadió como víctimas de sus goles a porteros extranjeros, así como el argentino Matías Coloca, ex FAS, Firpo y ahora Atlético Marte.

"Como jugador, Nico es un asesino en el área, tiene una cantidad inagotable de recursos, que sumado a su experiencia, su jerarquía y su cuido personal hoy lo hace el máximo goleador del fútbol nacional. No cualquiera hace eso y por eso hay que felicitarlo", dijo Matías Coloca.

"Nico es uno de los delanteros más complicados que me ha tocado enfrentarme en la liga salvadoreña", añadió.

Asimismo, a las felicitaciones se unió Héctor Carbajal, uno de los porteros que durante los últimos años ha ganado reconocimiento en el balonmpié nacional. El ex meta de la UES, FAS, Santa Tecla y ahora Sonsonate describió las características que hacen de Nico una verdadera amenaza en el área.

"La mayor virtud es la serenidad que tiene para definir porque no pierde de vista la pelota y tampoco pierde de vista el movimiento del portero. La experiencia y repetición han hecho que se ajuste el balón donde el quiere y creo también que ha sabido llevar una vida ordenada para estar a la edad que tiene y rendir como lo hace", dijo Carbajal.

"Le decía a los defensas que no le dejaran espacio en una jugada rápida del partido y en en las estacionarias que también estén cerca de él porque es muy inteligente para moverse y si le dejas unos metros es casi seguro que te va a anotar", contó el guardameta.