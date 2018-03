Portero niega amaños y demanda al presidente de su equipo

ASUNCIÓN, PARAGUAY. El portero del Club Sportivo Luqueño, de la primera división del fútbol paraguayo, inició una demanda contra el presidente de la institución, quien lo acusó de arreglar partidos en beneficio propio, según informan hoy medios locales.Tobías Vargas, de 28 años, y titular del primer equipo de Luqueño, no llegó a un acuerdo con su demandado de manera que, según su abogado Norbeto Ojeda, el caso continuará en tribunales de Asunción.Ojeda declaró a medios paraguayos que van a seguircon la demanda al presidente del club,Walter Gustavo Benítez, quien hasta ahora no se retractó ni buscó la conciliación.El conflicto se desató el 15 de septiembre, día en el que Sportivo Luqueño perdió por 3-2 con Cerro Porteño por la novena fecha del torneo Clausura.En un audio que circuló en las redes sociales, el presidente Benítez acusó a Vargas de haber ganado unos 10 mil dólares en apuestas en las que jugó a favor de su rival de ese día."Un tipo que juega con los sentimientos de toda una ciudad no va a vestir más la casaca de Sportivo Luqueño en la primera división. Cuando apuesta a favor de Sportivo Luqueño vuela de palo a palo, pero cuando apuesta en contra, liquida el partido", agregó el presidente del club."En esa clase de personas no se puede confiar jamás porque no tiene dios ni padre", acusó el titular del club paraguayo, generando la inmediata reacción del futbolista Vargas y sus abogados.Vargas permanecerá en el club hasta fin de año, cuando finaliza su contrato,pero jugará en el plantel de la reserva.