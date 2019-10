Portero de Motagua: "Alianza tiene un poco de presión sobre sus hombros"

Sin público, pero sin haber perdido en la ida, Motagua enfrentará este jueves a Alianza, en San Pedro Sula, por la vuelta de semifinales de Liga CONCACAF.

El 1-1 de la ida le da para pensar al portero de Motagua, Jonathan Rougier, en que las águilas tienen ventaja ante los albos. Desde ya, el cancerbero gaucho adelantó que en el segundo juego de esta serie el equipo catracho será más ambicioso.

En charla con EL GRÁFICO, el suramericano habló de un juego diferente para la vuelta, a comparación del primero, en el que a su juicio, Motagua tuvo que defender un poco más.

¿Cómo presagia el juego de vuelta ante Alianza, tras la visita al estadio Cuscatlán el jueves pasado?

Sabemos que acá las cosas van a ser distintas. Nosotros jugamos de otra manera de local, así que vamos a ver, seguramente, un partido de local. Uno se imagina cómo puede llegar a ser el segundo juego.

Ya Olimpia ganó como local sin público (2-0) contra Saprissa, en la otra llave de semifinales. ¿Lo podrá igualar Motagua en la serie ante Alianza?

Sí, estamos conscientes de que lo podemos hacer. Podemos ganar el partido, cosechar esos tres puntos de local. Siempre salimos a ganar en todas las canchas. Lo demostramos en El Salvador, en una cancha complicada donde Alianza venía cosechando triunfos. Nosotros nos paramos bien. Hicimos nuestro trabajo. Atacamos. Sería bueno, porque ganar nos daría ese pase a la final.

¿Cree que el técnico Diego Martín Vásquez va a ser más ambicioso en la vuelta, por estar en casa?

Seguramente. Vamos a mostrar otro fútbol, porque acá de local lo hacemos distinto. Vamos a mostrar nuestra otra faceta. Por ahí en el primer partido nos tocó defender un poco más de lo normal. Será un partido diferente al que se dio en El Salvador.

¿Qué sabor les dejó en el paladar el 1-1 de la ida?

Bueno, es una ventaja, pero no es algo que ya esté definido ni que te dé una seguridad o algo por el estilo. Reglamentariamente es una ventaja, así que algo a favor nos trajimos de El Salvador. Hicimos un buen juego allá en El Salvador, jugamos muy bien en una cancha difícil. Si lo vemos un poco en frío, el resultado es bueno.

¿Cree que se llevó el negocio Motagua en la ida con el 1-1?

No sé si fue negocio. Estábamos jugando bien, tuvimos opciones que pegaron en el travesaño. Tuvimos chances de aumentar el marcador. No sé si llamarlo negocio. Es un pequeño margen a favor nuestro. Si sabemos manejarlo en la vuelta puede ser definitorio.

¿Qué impresión les quedó de Alianza?

Es un equipo que maneja bien la pelota, que juega rápido, que juega mucho por las bandas. Es un equipo que también sabe contragolpear y que tenemos que estar atento a los movimientos rápidos de balón. Pero debemos hacerlo sin olvidarnos de lo nuestro. Es fundamental lo que nosotros vamos a hacer.

¿Cree que la presión ahora está de lado de Alianza?

No sé. Pero me parece que Alianza tiene que salir a buscar un poco más el partido por ese pequeño inciso de ventaja que te da el reglamento. Me parece que Alianza tiene un poco más de presión sobre sus hombros, pero no sé si tan elevada.