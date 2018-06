Portero de Marruecos denuncia trato desigual a selecciones en el Mundial

Munir Mohand Mohamedi, portero de la selección de Marruecos, declaró este lunes tras empatar 2-2 con España, que "un día más" su equipo no tuvo suerte en el Mundial de Rusia 2018 y que en las decisiones arbitrales no se les trata "de la misma manera" que al resto.



Al recordar las protestas de su equipo por el gol de Iago Aspas que supuso el definitivo 2-2 ante España, Munir dijo: "Nuestras protestas eran porque en el partido anterior fue una faena el gol que nos hizo Portugal. No se nos trata de la misma manera, no se para el partido, no se mira el VAR, no se ve en la pantalla que hubo falta... Por eso nos quejábamos".



"Son cosas del fútbol. Te fastidia por el minuto que es y de la manera que es. Pensábamos que era fuera de juego y, como se tardó mucho en decidir, nos pusimos todos nerviosos y nos quejamos", agregó el portero del Numancia en Telecinco.



"Un día más no hemos tenido suerte. Creo que el equipo ha demostrado que puede competir con cualquiera. Después de veinte años sin estar en un Mundial hemos dejado una buena imagen. Tenemos que estar orgullosos todos los marroquíes. Esta generación va a seguir adelante y volveremos con más fuerza", señaló.



Munir, nacido hace 29 años en Melilla, confesó que tiene el corazón dividido en Rusia 2018: "Por una parte quiero que España llegue lejos, que gane el Mundial, y, por otra, quería llevarme la alegría de ganar con mi selección".