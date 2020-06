Portero N'Kono: "Con buena preparación el equipo pudo tener un resultado sorprendente"

Thomas N'Kono, ex portero de la selección de Camerún, conversó en el Güiri Güiri al Aire y recordó el partido contra Colombia en el Mundial de Italia 1990 el cual destacó como uno de los más importantes de su carrera.

Camerún dio la sorpresa al ganar por 2-1 a Colombia con doblete de Roger Milla y clasificó a los cuartos de final por primera vez en su historia. Ese juego es recordado por el craso error del guardameta colombiano René Higuita en el segundo tanto de la selección africana.

"Todo partido cuando hay una falla como está es importante y es la primera vez que un equipo africano llegaba a cuartos de final y para nosotros fue una hazaña", comentó el ex portero africano.

Óscar Guerra preguntó a N'Kono cuánto tiempo tardó Camerún para ese logro. "Creo que el equipo trabajó dentro del tiempo de la Copa del Mundo y creo que con una buena preparación el equipo pudo tener un resultado sorprendente", dijo.

Sobre el error de René Higuita en el segundo gol de Camerún, Thomas explicó que desde lejos no supo de manera exacta lo que sucedió. "Aquella época había una ventaja que se podía jugar a muchos pasos del compañero con la mano y en aquel momento el jugador estaba muy adelantado y tuvo la mala racha que el control no lo hizo bien y la decisión fue mala".

Eugenio Calderón aprovechó la plática con N'Kono para pedirle su opinión sobre el gol invalidado a la Real Sociedad en el partido contra Real Madrid el cual no contó porque hubo un jugador en posición adelantada y que se considera que estaba en la trayectoria del guardameta Courtois a la hora del disparo.

"Con el VAR deja la posibilidad de poder revisar la jugada y es un poco difícil para nosotros que estamos fuera no saber una explicación técnica y no sabemos por qué", mencionó.

Cristian Villalta consultó sobre si la preparación de los porteros ha cambiado a partir de la reglamentación. "Ha cambiado toda en la preparación y el entrenamiento, antes se trabajaba el aspecto de mucha portería y hoy se tiene que trabajar todo. Los porteros hoy por hoy han cambiado muchas cosas hasta el aspecto formativo", dijo.

Sobre su compañero Roger Milla explicó que vive en Camerún y es embajador itinerante y después de él vienen otros buenos arqueros.

"Hay uno que está jugando en el Ajax, André Onana y para nosotros es un orgullo que vayan jugando esta generación de nuevos arqueros", mencionó.

Eugenio Calderón preguntó sobre cuándo habrá un campeón africano. "Cuando empecemos a organizarnos mejor y creo que es lo único que nos falta a nosotros. Si el fútbol africano se organiza mejor dentro de las directivas", enfatizó N'Kono.

YIMMY CUÉLLAR y ALIANZA

En el primer bloque del programa hubo un enlace con el portero Yimmy Cuéllar, quien apunta a ser el titular en Alianza para el Apertura 2020 y dejó frases sobre su castigo tras ser vinculado al caso de amaños de partidos en la selección nacional.

"Me gustaría que alguien, como decimos en El Salvador se agarrara ya sabés donde, y dijera todo cómo pasó. Lo que me pasó fue por metido, yo ni jugaba. Yo no tengo que limpiar mi nombre y si cometí un error lo pagué", dijo Cuéllar desde Estados Unidos sobre el tema.

"Cometí un error y Dios ve el corazón que tenés. Ahora tengo una vida aquí y ya soy residente en Estados Unidos", recalcó el guardameta albo que está llamado a ser titular tras la salida del uruguayo Rafael García, quien firmará con los Rojos del Municipal de Guatemala.

Cuéllar también manifestó que jugar en El Salvador no se trata de ganar dinero. "Yo decir que voy a jugar a El Salvador por ganar dinero,es mentira no lo hice. Mis amigos de Houston me decían y por qué te vas, pero yo tenía eso que quería regresar y yo sabía que Dios me tenía algo preparado y no dejé de luchar", reveló el futbolista.

Por su parte Cristian Villalta, gerente de El Gráfico expresó que "cualquiera puede decir que tuvo suerte Yimmy Cuéllar...pero al final creo que hay un gran esfuerzo atrás".

Sobre su incorporación al Alianza, Cuéllar dijo que podría ser en un vuelo humanitario. "Tengo la bendición de estar acá (Houston) y estoy trabajando. Ayer estuve hablando con personas de Alianza para ver cuándo me puedo ir. Tengo entendido que el 6 de agosto abren el aeropuerto pero me dijeron que puedo irme en un vuelo humanitario. Estoy a la espera".

"No me esperaba que todo pasara de una manera tan rápido. Sabía que iba a estar difícil tener minutos. Estaba bien difícil jugar teniendo a Rafa a la par", dijo ante la salida del charrúa a quien dijo que tenía un gran respeto.