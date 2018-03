Portero Gianluigi Buffon podría volver a la selección de Italia

ROMA, ITALIA. El arquero Gianluigi Buffon podría volver a la selección italiana de fútbol en los próximos amistosos de marzo para tener una despedida del equipo acorde a su carrera, según afirmó hoy el entrenador interino de la "Azzurra", Luigi Di Biagio.

"He hablado con Buffon y le he propuesto jugar otros dos o tres partidos. Un jugador como él no debería terminar su carrera en la selección con un partido como el de Suecia", dijo Di Biagio en rueda de prensa.