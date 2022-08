Portería del Almería debuta a sus 32 años con gran actuación ante el Madrid

El español Fernando Martínez, portero del Almería, se estrenó en LaLiga Santander a sus 32 años y realizó grandes paradas de las que se mostró “contento”, pero “no con el resultado” ya que su equipo acabó cayendo derrotado 1-2 frente al Real Madrid.



“Yo sabía que tenía una oportunidad, era mi debut en primera con toda la ilusión del mundo. Me voy contento a nivel personal pero no con el resultado. Ha venido Pacheco, un gran portero, y que vengan jugadores de tanto nivel es bueno para el equipo”, dijo.

“Contento no te puedo decir después de una derrota, pero las sensaciones de todo el equipo han sido buenísimas y ese mal sabor de boca es de verlo más cerca de lo que hubiéramos pensado, pero muy orgulloso de todo mi equipo y de cómo se ha trabajado y competido”, añadió.



Un Fernando que analizó el encuentro en el que se pusieron por delante en el marcador en el minuto 6.



“El haber marcado tan pronto siempre contra todo un Real Madrid hace todo muy cuesta arriba. No te dan tregua y en la segunda parte nos ha faltado fuerza ya que en todo momento nos ha tocado remar. Una pena que se hayan escapado esos tres puntos, pero queda toda una Liga por delante”, valoró.



Por último, tranquilizó al asegurar que tiene bien la rodilla tras una acción con Toni Kroos en la que se quedó dolorido sobre el terreno de juego durante unos minutos.



“Es una molestia que arrastro de la temporada pasada, me ha dado un pinchazo en esa jugada que se me ha doblado; pero estoy bien”, concluyó.