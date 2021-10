Portada de EL GRÁFICO genera polémica en prensa mexicana

EL GRÁFICO calentó las horas previas al partido entre El Salvador y México con una portada que hace referencia a la serie de Netflix 'El Juego del Calamar'. Si no la han visto, no vamos a entrar en detalle, pero a un sector de la prensa azteca no le cayó en gracia la referencia a la que consideran que llama a la violencia.

El periodista Gerardo Velásquez de León, por ejemplo, mencionó que "¿Dónde tienen la inteligencia esta gente? la portada de @elgraficionado es una incitación a la violencia y una vergüenza de cómo entienen el fútbol en esa tiera".



Mientras que el periodista Gerardo Melin consideró que "Aquí el claro ejemplo del porque no avanza una nación. Es la portada de @elgraficionado, en El Salvador. Estúpidos, violentos, confundidos. Solo alteran a su gente ¡Pobrecitos! Siguen estancados en el pasado. ¡Qué jodidos están! Qué bueno que no salen de su frontera."

Aquí el claro ejemplo del porque no avanza una nación. Es la portada de @elgraficionado, en El Salvador. Estúpidos, violentos, confundidos. Solo alteran a su gente. Pobrecitos! Siguen estancados en el pasado. Qué jodidos están! Qué bueno que no salen de su frontera...

Pero hay voces que también hablaron que hay que tomarlo con humor e hicieron referencia a la cantidad de medios locales que hacen uso de la violencia en sus portadas y no genera indignación por parte de sus compatriotas, como lo destacó Ricardo Magallán.

En el país del Metro, Pásala, Basta, La Prensa, andamos indignados con esta tapa de @elgraficionado

��♂️��️⚽

Braulio Luna no se quedó atrás para criticar al medio salvadoreño:

Gente “brillante” del @elgraficionado , con esta portada quieren likes , simpatía , empatía , miedo , violencia o algo más grave ? seguro dirán , “lo logramos” están hablando de nosotros , ojalá no sea a un costo alto… pendejos. https://t.co/xjUVDjKmYE — Braulio Luna Guzmán (@ruco11) October 13, 2021

Sea como sea, y al paso de las polémicas, todo se trata de calentar un partido y no de generar violencia, pero recuerden..