“Por temor a una operación decidí retirarme del fútbol”

Williams González puso fin a su carrera en el fútbol a los 28 años de edad con el Once Municipal de la segunda división en el año 2013, porque el médico del equipo le recomendó operarse la rodilla izquierda y ante el temor de “no quedar bien”, optó por retirarse del fútbol profesional.

González, reconocido goleador de la tercera, segunda y primera división, arrastraba una lesión en su rodilla izquierda desde el año 2011, pero nunca se operó pese a la molestia, fue hasta el año 2013 que recayó de la lesión y la hora de operarse llegó.

Se negó a pasar por el quirófano porque “una persona conocida, no había quedado bien de esa operación”, dijo el ex jugador y porque “ya tenía bien gastado el ligamento, corría mucho riesgo, podía quedar hasta con problemas para caminar”, aseguró.

Tras siete años de firmar su retiro, sostuvo que “me dio miedo operarme, tuve la experiencia de ver a dos amigos que se sometieron a una operación similar a la que me habían recomendado, pero… uno quedó bien y el otro no tan bien. Mi miedo fue que la operación no resultara bien y quedar mal, por eso no me operé”.

Aseveró que “me explicó el médico del equipo (no recordó nombre) que el ligamento se reconstruye el solo, pero con el tiempo… tenía que dejar de jugar, dejar de hacer actividad física, en ese momento tenía débiles los ligamentos, muy delicados, sentía dolor en el movimiento; me explicó (el médico) que si seguía jugando, en un salto, un choque, en un mal movimiento se me ‘podía destrabar la rodilla’ y sería más grave, hasta me afectaría para caminar”.

González comenzó en el fútbol profesional con el Independiente de la segunda división en el año 2003, pasó al equipo Universidad de El Salvador en el año 2007 y en diferentes etapas, sumó ascenso de tercera a segunda y de la liga de plata a la liga mayor, con el equipo universitario. También jugó con el Marte Soyapango, Fuerte Aguilares y Brasilia de la segunda división, mientras que en la liga mayor, conocieron de su potencial goleador el equipo escarlata y el Firpo.

“La vida de un futbolista… uno desde pequeño juega todos los días y que un día te digan que ya no podés hacer lo que te gusta, se siente bastante mal, fue complicado, dejar de hacer lo que uno ama, fue duro, muy difícil”, añadió.

UNA OPCIÓN

Dejar el fútbol o correr el riesgo de sufrir una lesión más grave con daños irreversibles era el camino, pero Williams González optó por dejar el fútbol.

En el Clausura 2010, Williams González marcó 20 goles con el equipo Universidad de El Salvador y se agenció el título Hombre Gol que entrega El Gráfico al máximo cañonero de la segunda división.

Dijo que “me dieron una explicación dura: que si no me operaba y seguía así, hasta para caminar me afectará, lo vi bien crítico y preferí dejar de jugar”.

En la actualidad, tiene 34 años y recuerda que “me dolió dejar el fútbol, jugar desde pequeñito y que de un día para otro te digan que ya no, por cuestiones ajenas al trabajo, la verdad es que uno de pequeño juega en todos lados, me gustaba jugar en cancha de cemento (concreto), quizás ahí empezó el daño en mi rodilla izquierda”.

Tras el retiro “ayudo a mi familia, trabajé un tiempo en una imprenta, (haciendo) todo tipo de trabajos, alejado y retirado del fútbol”.